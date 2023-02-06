90 одиниць спецтехніки залучили для розчищення доріг на Тернопільщині

У ніч на суботу Тернопільщину охопив сніговий циклон. Сильні опади та боковий вітер призводили до утворення переметів.

Для боротьби з наслідками негоди на автошляхи краю оперативно виїхала снігоприбиральна техніка. 96 шляховиків з підрядних організацій працювали у режимі нон стоп та змогли забезпечити проїзд.

Залучили 90 одиниць техніки: снігоприбиральні спецмашини, грейдери, трактори, навантажувачі, патрульні авто.

Завдяки злагодженій роботі дорожнього сектору Тернопільщини ускладнень у русі зафіксовано не було.

Висловлюємо подяку Патрульна поліція Тернопільської області і Поліція Тернопільської області за швидке реагування та взаємодію під час забезпечення проїзду державними дорогами.

Дякуємо громадянам, які утрималися від поїздок на далекі відстані за складних погодних умов.

Нагадаємо, що під час воєнного стану дорожники працюють за спеціальним алгоритмом. У першу чергу обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху. У нашій області це коридори:

🔸 М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

🔸М-30 Стрий – Ізварине

🔸М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська

🔸Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

🔸Р-41 Обхід Тернополя