Із таким закликом до українців звернулася віцепрем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

“Не раджу. Усіляко закликаю евакуюватися до початку холодів із Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Хто може, давайте потроху планово переїжджатимемо. Переживемо зиму і дасть Бог будемо говорити про повернення”, — сказала Верещук.