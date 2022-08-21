З початку військової агресії російської федерації проти України МОЗ прийняло низку рішень та заходів, щоб спростити доступ українців до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.

Так, українці, які були змушені змінити місце проживання через військову агресію рф (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають можливість отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного перебування, без декларацій та направлень, у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування.

Без направлення українці можуть звертатися, насамперед, до лікарів первинної медичної допомоги – педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів. В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо, якщо стан пацієнта цього вимагає.

На прийом до вузькоспеціалізованого фахівця лікар з первинної медичної допомоги має сформувати електронне направлення. Проте, у зв’язку із війною, в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях діють і паперові направлення до лікарів.

Також є випадки, коли до фахівців можна звернутися напряму. Так, направлення не потрібне у разі звернення до: гінеколога (у тому числі дитячого), психіатра, нарколога, стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих), фтизіатра, лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Хто може виписувати направлення?

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію.

Який строк дії направлення?

Термін дії направлення – рік. Проте пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які направлено пацієнта.

Яка інформація міститься в направленні?

У направленні не зазначається заклад чи лікар, до якого направляють пацієнта, зазначається код послуги та інформація про заклад і лікаря, який створив направлення. Місце отримання послуги пацієнт може обрати самостійно у будь-якій лікарні, яка має контракт з НСЗУ і може надати відповідні медичні послуги.

Виняток: якщо пацієнта переводять на рівні «стаціонар-стаціонар» – заклад зазначається.