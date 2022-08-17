Кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо жительки Тернополя, 1956 року народження, відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції. Жінка повірила додзвонювачу й стала жертвою афери.

Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік й відрекомендувався співробітником мобільного телефонного зв’язку. Він повідомив потерпілій про можливість убезпечити мобільний зв’язок та рахунок від шахраїв. Аби активувати цю послугу, аферист попросив повідомити чотиризначне число, яке надійшло жінці на мобільний. Тернополянка без вагань виконала вказівки, а за лічені хвилини отримала сповіщення про списання з банківського рахунку майже 17 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають бути обережними та не повідомляти нікому зміст смс-повідомлень й інформації, що стосується електронних гаманців.

Треба пам’ятати, що аферисти практикують блокування і перевипуск сім-карток. Підробивши сімку, вони реєструються в мобільному додатку банку. Як тільки отримують доступ до чужого рахунку, відразу переказують гроші на свої рахунки інших банків. Адже банк надсилає одноразові паролі та смс-повідомлення про операції вже на новий фінансовий номер, який зареєстрував шахрай.

Аби вберегтися від махінацій, найнадійніше здійснити реєстрацію мобільного номера. Є два варіанти: перехід на «контракт» або прив’язка свого pre-paid номера до паспорта. У цих випадках заміну сім-картки дистанційно уже неможливо провести, а відтак, шахраї безсилі.