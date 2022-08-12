Війна внесла свої корективи у статистику смертей. На фронтах, у тилу від ракетних ударів передчасно йдуть із життя тисячі наших людей. Від постійного стресу у багатьох загострюються хронічні недуги, й не кожен має змогу вчасно отримати належну медичну допомогу.

Однією з основних причин передчасної смерті людей віком до 70 років є неінфекційні захворювання. Про це з посиланням на загальнонаціональне дослідження STEPS повідомляє МОЗ.

Як зазначили дослідники, найчастіше життя українців обриваються через серцево-судинні захворювання – 65,8% від усіх смертей з якоїсь причини у 2012 році, а у 2017 – 67,0%.

Проте більшості захворювань серцево-судинної системи можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, переконані фахівці.

Також у МОЗ дали рекомендації, як зберегти серце здоровим: забезпечити здоровий сон; відмовитися від нікотину; виявляти фізичну активність; правильно харчуватися; стежити за вагою; контролювати рівень глюкози та холестерину в крові; вимірювати показники артеріального тиску.