«Зеленський — вдвічі вищий рейтинг ніж в опонентів.

Порошенко — стабільно другий за рейтингом.

Тимошенко — обійшла Бойка і вже готується обходити Порошенка…

Бойко — тут хороший новин немає…

Все це буде правдою, напів правдою, бо похибка 2.0%, а це означає, що все вище сказане не має значення. Є перше місце — Зеленський і є друге місце: Порошенко, Тимошенко і Бойко.

Далі має значення динаміка.

Зеленський, можу припустити, що вже нащупав своє ядро. По іронії долі, це +-25%. Без значної зміни політичної ситуації він буде плавати в коридорі більше 20% і меньше 30%. Головне не робити невиправних помилок, бо простих і так «горщик не вари!..», бокопорство нікуди не зникне. Тож, буде тримати цю першість ще доволі значний час. Не факт, що вона буде пропорційною рівню впливовості, але це інша тема.

У Порошенко рейтинг +- застиглий , а ні промахи Зеленського, а ні наявність мілітарнрго порядку денного, а ні багато чого іншого — не збільшують його і не зменшують відчутною мірою. Проблема скляної стелі спродукована високим антирейтингом, а стабільність — згуртованістю симпатиків. Без відходу з публічної політики на рік-два, або появи бінарної системи, де інший ще гірший в очах суспільства, з цієї пастки не вирватися. І перше і друге поки виглядає фантастичним.

Тимошенко — тихим сапом зростає. А на правду, припущу, що просто повертає собі свого ж виборця, який пішов за хайпом на виборах, але тепер розчаровується і діє за принципом «краще синиця в руках, ніж журавель в небі». Тут ще є запас щоби обійти Порошенко, запит на соціальний порядок денний вищий ніж на націонал-консервативний, але не достатній для виходу на перше місце.

Це виклик, який судячи з усього, поки буде вирішуватися звично — вичікуванням і нарощненням власної присутності в політ житті. Ще одна проблема — відсутність власної «кнопки на пульті», але з цим Тимошенко вміє працювати.

Бойко — жертва внутрішньовидової боротьби і розгрому каналів Медвечука. Найкращий приклад, що якщо відібрати канали, то рейтинги сповзають. Вони прямо залежні від проросійського порядку денного, який програє і соціальному і націонал-консервативному без постійного генератора проросійського теле-брєда. Тож тут стагнація, але вона не буде значною, бо є «незгораєма» соціальна база і побитта життям, але працююча партійна машина.

P.S. Смешко взявся потримати виборця замість Гриценко до наступних виборів. До моменту, коли цей виборець всеодно піде голосувати за інших лідерів. «Потримати» можна було би використати для розбудови партійної мережі і власних активностей, але… «не шмогла».