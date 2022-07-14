Війна вплинула і на систему охорони здоров’я країни. Тернопільщина – не виняток. Медики нашої області працюють з більшим навантаженням, ніж зазвичай. А інколи їм доводиться ставати волонтерами.

Значно більше пацієнтів перебуває в Тернопільській обласній клінічній лікарні.

«Буває, що у медзаклад поступають 160 хворих. Лікарі мають їх оглянути, розмістити. Часто проводять по 60-70 (!) операцій в день. Це надзвичайно складно. Вони працюють в операційній на двох столах, буває, що до другої-третьої години ночі», — каже директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Єрмоленко.

Пані Ярмоленко розповіла, що серед пацієнтів з’явилось багато внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишились без житла і потребують допомоги. Доволі часто медикам доводиться шукати для них змінний одяг.

Ще однією складністю є те, що не всі мають медичні картки та документи, зазначає директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України Оксана Чайчук.

Через обстріли, руйнування чи повне знищення лікарень шукати притулку вимушені і медичні працівники, які їдуть у відносно безпечні регіони країни. Для них також намагаються знайти тут роботу. Станом на початок липня у Тернопільській області працевлаштували 96 медичних працівників.