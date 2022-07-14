Війна вплинула і на систему охорони здоров’я країни. Тернопільщина – не виняток. Медики нашої області працюють з більшим навантаженням, ніж зазвичай. А інколи їм доводиться ставати волонтерами.
Значно більше пацієнтів перебуває в Тернопільській обласній клінічній лікарні.
«Буває, що у медзаклад поступають 160 хворих. Лікарі мають їх оглянути, розмістити. Часто проводять по 60-70 (!) операцій в день. Це надзвичайно складно. Вони працюють в операційній на двох столах, буває, що до другої-третьої години ночі», — каже директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Єрмоленко.
Пані Ярмоленко розповіла, що серед пацієнтів з’явилось багато внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишились без житла і потребують допомоги. Доволі часто медикам доводиться шукати для них змінний одяг.
Ще однією складністю є те, що не всі мають медичні картки та документи, зазначає директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України Оксана Чайчук.
Через обстріли, руйнування чи повне знищення лікарень шукати притулку вимушені і медичні працівники, які їдуть у відносно безпечні регіони країни. Для них також намагаються знайти тут роботу. Станом на початок липня у Тернопільській області працевлаштували 96 медичних працівників.
8 липня на базі Тернопільської клінічної лікарні здійснили першу в області трансплантацію серця.
Після внесення даних померлого донора в Чортківській центральній міській лікарні до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин відбулося автоматичне співставлення пари «донор-реципієнт». Шанс на порятунок отримав пацієнт, який проходив лікування у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.
Пересадку здійснила команда лікарів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова спільно із колегами Тернопільської обласної клінічної лікарні. Відомо, що довгоочікуване серце отримав 38-річний чоловік. Наразі пацієнт почувається добре.
«Дякуємо колективу Чортківської міської лікарні, де відбулась експлантація серця, за професіоналізм та злагоджену роботу. Окрема подяка за професіоналізм та злагоджену співпрацю колективу Тернопільської обласної лікарні.
Безмежна шана та уклін людині, яка стала донором. Щирі співчуття та вдячність родині за прийняття складного, але вкрай важливого рішення про пожертву», – повідомили в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.