У салоні мобільних телефонів Одеси місцевий житель влаштував скандал, вимагаючи у продавця обслуговувати його російською мовою. Про це повідомляє одеське видання Думська.

Опублікували відео, на якому зафіксовано конфлікт. Чоловік представився військовим та погрожував викликати поліцію за те, що продавець розмовляє українською мовою. У відповідь продавець, який приїхав із Херсона, запропонував клієнтові прийти з перекладачем.

«Ти не в Україні, ти в Одесі, друже. Одесити мають право говорити російською», — заявляв чоловік.

Пізніше у Telegram з’явилося відео з вибаченнями одесита українською мовою. Він зізнався, що працює охоронцем і не має жодного стосунку до ЗСУ чи інших силових структур.