У новому відділенні кардіохірургії і трансплантології, яке відкрили у Тернопільській обласній клінічній лікарні, застосовують сучасні підходи до лікування і перебування пацієнтів. Зокрема, відділення розраховано на 26 ліжко-місць, 20 ліжок у палатах та 6 ліжок інтенсивної терапії.

Загалом у цій лікарні добре розвинений кардіологічний напрям. Чотири роки тому тут було відкрито кардіологічний центр, де вже провели більше тисячі операцій на відкритому серці. Тепер у планах – зосередитися на впровадженні та розвитку трансплантології, над чим, власне, й будуть працювати фахівці нового відділення.

«Ця подія — визначна не лише для колективу лікарні, а й для всієї нашої області. Переконаний, за допомогою нового обладнання наші високопрофесійні медики зможуть проводити надскладні та вкрай необхідні для порятунку людей, операції. Ми, свою чергу, пишаємося, що комунальні заклади охорони здоров’я Тернопільської обласної ради розвиваються і у них надають якісну допомогу пацієнтам не лише з Тернопільщини, а й з усієї України. У КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР борються за життя поранених українських захисників. Медики лікарні вкладають душу в кожного пацієнта та з батьківською опікою приходять на допомогу кожному! Нехай те добро, яке ви віддаєте, повертається до вас сторицею, шановні медики! Нехай у новому відділенні праця приносить ще більше задоволення вам і користі суспільству!» – наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Відділення такого класу в Західній Україні ще треба пошукати, переконаний голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. 54 працівники – штатна чисельність цього відділення. Це величезна команда, яка має працювати як єдиний організм. Палати є одномісні, двомісні, чотиримісні та 6 ліжко-місць в реанімації. Всі облаштовані відповідно до сучасних вимог, є санвузли, гаряча вода, холодна. І це дуже важливо.

«Хотів би подякувати міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку за те, що оперативно було закуплено лапароскоп, який дає можливість робити складні хірургічні операції. А також генеральному директору лікарні Василю Бліхарю за організацію цієї роботи. І вітаю працівників, які будуть тут працювати. Переконаний, що ваша лікарня і наша область займе одне з чільних місць у трансплантології», – наголосив Володимир Любомирович.

Подякував колективу кардіохірургічного відділення і трансплантології за титанічну працю, яка була вкладена в облаштування та відкриття цього відділення, й генеральний директор медзакладу Василь Бліхар.