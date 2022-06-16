Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили пухлину у 13-річної дівчинки з Тернопільщини – пухлина ледь вміщалась у двох руках.

За словами лікарів, велетенський утвір на лівому яйнику виповнював весь живіт і важив близько 3 кг. Операція тривала майже 4 години. Разом із пухлиною та самим яйником хірурги видалили також 1,5 л асцитичної рідини та кілька менших утворів.

“Така патологія не рідкість у дівчаток-підлітків. Адже саме із початком статевого дозрівання батьки і юнки здебільшого виявляють негаразди. Проте розмір цієї пухлини вразив наших медиків – це, мабуть, один з найбільших новоутворів, які нам доводилось видаляти”,- розповів хірург лікарні.

Після операції дівчинка почувається добре. Зараз Галинка залишається у Центрі й отримує спеціалізоване лікування. Лікарі зазначають, що такі захворювання на початкових стадіях протікають безсимптомно.