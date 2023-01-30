46 одиниць спецтехніки задіяли для боротьби з ожеледицею на дорогах Тернопільщини (ВІДЕО)

Для ліквідації слизькості спецтехніка підрядних організацій працювала у суботу, неділю та понеділок. Використали 656 тонн протиожеледної суміші піску та солі.
До робіт залучали 52 дорожніх робітників. 24 спецмашини посипали дороги, ще 22 одиниці техніки виконували допоміжні роботи.
Ускладнень у русі зафіксовано не було. Проїзд забезпечили.
“Дякуємо громадянам, які утрималися від поїздок на далекі відстані за складних погодних умов. Нагадаємо, що під час воєнного стану дорожники працюють за спеціальним алгоритмом. У першу чергу обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху” – зазначають у відомстві.