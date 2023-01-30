30.01.2023 22:45

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46 одиниць спецтехніки задіяли для боротьби з ожеледицею на дорогах Тернопільщини (ВІДЕО)

30.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Господарка, Громади Тернопільщини

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Боротьба з ожеледицею залишається пріоритетом шляховиків Тернопільщини, повідомляють у службі автомобільних доріг краю. Упродовж вихідних в області неодноразово випадав дощ за температури нижче нуля. Результат такого погодного явища – льодова кірка на покритті.

Для ліквідації слизькості спецтехніка підрядних організацій працювала у суботу, неділю та понеділок. Використали 656 тонн протиожеледної суміші піску та солі.

До робіт залучали 52 дорожніх робітників. 24 спецмашини посипали дороги, ще 22 одиниці техніки виконували допоміжні роботи.

Ускладнень у русі зафіксовано не було. Проїзд забезпечили.

“Дякуємо громадянам, які утрималися від поїздок на далекі відстані за складних погодних умов. Нагадаємо, що під час воєнного стану дорожники працюють за спеціальним алгоритмом. У першу чергу обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху” – зазначають у відомстві.

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