46 одиниць спецтехніки задіяли для боротьби з ожеледицею на дорогах Тернопільщини (ВІДЕО)

Боротьба з ожеледицею залишається пріоритетом шляховиків Тернопільщини, повідомляють у службі автомобільних доріг краю. Упродовж вихідних в області неодноразово випадав дощ за температури нижче нуля. Результат такого погодного явища – льодова кірка на покритті.

Для ліквідації слизькості спецтехніка підрядних організацій працювала у суботу, неділю та понеділок. Використали 656 тонн протиожеледної суміші піску та солі.

До робіт залучали 52 дорожніх робітників. 24 спецмашини посипали дороги, ще 22 одиниці техніки виконували допоміжні роботи.

Ускладнень у русі зафіксовано не було. Проїзд забезпечили.