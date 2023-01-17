18 січня на Тернопільщині оголошено штормове попередження

18 січня вночі місцями, вдень по всій території Тернопільщини пориви південно – східного вітру 15 – 20 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

18 січня очікується проходження циклону та його атмосферних фронтів з південного-заходу, що спричинить активний виніс у свою передню частину теплого середземноморського повітря. Очікуються нестійкі погодні умови з невеликими дощами та поривчастим вітром.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ:

18 січня: Хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, вночі місцями, вдень по всій території пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

18 січня вночі місцями, вдень по всій території пориви південно – східного вітру 15 – 20 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

19 січня: Хмарно. Вночі та вранці дощі. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

20 січня: Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° тепла.