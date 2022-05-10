За добу 9 травня за добу медики швидкої по Тернопільській області здійснили 265 виїздів, у тому числі 112 хворих госпіталізовано. По Тернополю виконано 116 виїздів по викликах бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з них госпіталізовано 46 пацієнтів. Зареєстровано 5 виїздів до ковідних хворих, двох з них госпіталізовано.
Побільшало викликів з приводу серцевих нападів, нещасних випадків та травм побутового характеру.
За минулу добу зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду.
9 травня о 9.43 бригада виїжджала в місто Бучач на дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої 46-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Постраждала госпіталізована в лікарню.