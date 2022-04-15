За минулу добу медики швидкої по Тернопільській області здійснили 217 виїздів, у тому числі 91 хворого госпіталізовано. По Тернополю обслужено 93 виклики швидкої допомоги, з них госпіталізовано 30 пацієнтів. По області зареєстровано один виїзд до ковідного хворого без госпіталізації. Про це повідомили у прес-службі «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.
За добу 14 квітня побільшало нещасних випадків та аварій.
- Так, об 11.44 бригада виїжджала в село Плотича Козівського району, де сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових авто. Внаслідок отримання травм, несумісних з життям, 60-річний чоловік помер на місці аварії, а трьох потерпілих з численними травмами доправили до лікарні.
- О 15.09 бригада швидкої виїжджала в село Новостав Шумського району на ще одну дорожньо-транспортну пригоду. Там відбулось зіткнення легкового автомобіля і скутера. 30-річний чоловік, водій скутера, внаслідок зіткнення з авто отримав травму шийного відділу хребта, відкритий перелом правої гомілки. Після наданої допомоги чоловік госпіталізований в Шумську районну лікарню.
- Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталась о 15.34 у селі Мшанець Зборівського району. 18-річний хлопець, водій мотоцикла, зіштовхнувся з двома зустрічними автомобілями, внаслідок чого отримав струс головного мозку, вивих правої ключиці, множинні ссадна і забій грудної клітки. Госпіталізований в лікарню.
- О 18.57 бригада швидкої виїжджала на Східний масив. 64-річному чоловіку раптово стало погано, він втратив свідомість і впав на підлогу. Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги проводились реанімаційні заходи, проте повернути до життя пацієнта не вдалося. Констатовано біологічну смерть до приїзду бригади.