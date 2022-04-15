За минулу добу медики швидкої по Тернопільській області здійснили 217 виїздів, у тому числі 91 хворого госпіталізовано. По Тернополю обслужено 93 виклики швидкої допомоги, з них госпіталізовано 30 пацієнтів. По області зареєстровано один виїзд до ковідного хворого без госпіталізації. Про це повідомили у прес-службі «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.

За добу 14 квітня побільшало нещасних випадків та аварій.