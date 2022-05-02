1 травня за добу медики швидкої по Тернопільській області здійснили 259 виїздів, у тому числі 94 хворих госпіталізовано. По Тернополю обслужено 126 викликів швидкої допомоги, з них госпіталізовано 47 пацієнтів. Зареєстровано три виїзди до ковідних хворих з них один з подальшою госпіталізацією.

Знову зросло число травм побутового характеру.

1 травня зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди.

Так, о 1.41 бригада виїжджала в село Надрічне, де сталася дорожньо-транспортна пригода. 38-річний водій із закритою черепно-мозковою травмою доставлений в Підгаєцьку районну лікарню.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталась в селі Гриньківці Шумського району, куди бригада виїжджала о 17.55. На жаль, 49 -річний водій авто від отриманих травм помер на місці. Констатовано біологічну смерть до приїзду бригади.