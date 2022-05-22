Відеохостинг Ютуб видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про ролики, в яких називали війну в Україні «визвольною операцією».

Водночас не уточнюється, які саме канали були видалені. Однак, за словами директора з продуктів відеохостингу Ніла Мохана, більшість із них поширювали кремлівські наративи.

«У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення таких подій: від Голокосту до Сенді-Гук (масове вбивство у школі – ред.). І звичайно ж, те, що відбувається в Україні – це велика насильницька подія. І тому ми застосували цю політику, щоб розпочати безпрецедентні дії», – сказав Мохан.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення платформа заблокувала низку каналів, зокрема кремлівського пропагандиста володимира соловйова, а також ті, що пов’язані з міністерством оборони рф.