Яким буде курс долара: банкіри оновили прогнози

Інфляційні та курсові очікування в Україні продовжують покращуватись. Банкіри оновили прогнози вартості валюти.

За даними Національного банку України, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 41,38 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 39,54 грн/долар (прогноз червень), населення України — 39,66 грн/долар (дані за червень), а керівники підприємств — 40,43 грн/долар (травень).

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за червень на 0,9% до 37,24 гривні до мінімуму з травня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.