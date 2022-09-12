Бульвар Тараса Шевченка знаходиться у самому центрі Тернополя. Зараз це одне з улюблених місць відпочинку та прогулянок тернополян. Тут працюють різні ресторани та магазини. Є фонтани та пам’ятники. Однак він раніше виглядав інакше.

Це фото довоєнного Тернополя. Так виглядав бульвар Шевченка. Раніше він носив ім’я Міцкевича. За радянських часів – Сталіна з 1948 року. У 1961 році він став бульваром Карла Маркса.

А так виглядав бульвар після Другої світової. На фото можна розгледіти силует Костелу.

Тернопіль кінця 50-тих років. На розі бульвара Тараса Шевченка (вул. Й. Сталіна потім К. Маркса ) та вул. Гетьмана Сагайдачного (1-Травня ) колись була їдальня.

Це фото зроблено 5 березня 1953р. Помер Сталін і люди вийшли на Театральний майдан. На фасаді будинку можна побачити радянську агітацію.

Через бульвар часто проходили різні паради та мітинги.

У 50–х роках на бульварі була арка та пам’ятник Сталіну. Деякі тернополяни пригадують, що пам’ятник був гіпсовий. Його демонтували після розвінчення культу особистості кривавого диктатора.

Це одне з небагатьох фото, як виглядав пам’ятник. На його місці поставили бюст Маркса, а тепер тут Стецько.

Так виглядав бульвар 1966 року та наші дні.

Таким був Тернопіль у 70–х роках. За деревами та кущами не видно будинків на бульварі Шевченка.

У місті часто робили добровільно–примусові забіги працівників різних організацій та заводів. На фото – працівники Тернопільгазу.

А ця мозаїка прикрашала і прикрашає фасад будинку біля Українського дому «Перемога». Однак її заховали за фасадною вивіскою.