Як вибрати мікрохвильовку під інтер’єр кухні та де її поставити: ідеї для господині

Планування сучасних квартир дозволяють експериментувати з житловим простором, об’єднувати та, навпаки, відокремлювати кімнати, застосовувати різноманітні оригінальні рішення.

Яким би не був формат вашої квартири – студія, звичайне двокімнатне помешкання або апартаменти VIP-класу на два поверхи – обов’язково має бути місце для кухні. А до кухні необхідно підібрати й сучасну техніку. Мікрохвильові печі Самсунг, що можна купити за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/mikrovolnovki/brand-samsung/, давно сподобалися українським домогосподиням завдяки їхній надійності, широкому функціоналу та стильному “луку”. На сайті інтернет-магазину можна вибрати мікрохвильовку під будь-який стиль інтер’єру.

Де розмістити мікрохвильовку на кухні?

Це вже важче питання. Добре, якщо сім’я, перш ніж заселятися до новобудови, замовила дизайн-проєкт з ремонтом під ключ. У такому випадку досвідчений дизайнер усе спроєктує та запропонує ідеальні рішення. А що робити, якщо кухня вже заставлена меблями та технікою й вам доводиться замислюватися, де розташувати ще один необхідний у повсякденному побуті пристрій?

Встановити над варильною поверхнею

Досить розповсюджений на Заході та США варіант. Але проблема у тому, що під мікрохвильовкою треба буде встановлювати ще й витяжку. В принципі, це цілком можливо, якщо обрати пласку витяжку зі змінними фільтрами.

Підвіконня

Цікавий варіант для невеликого приміщення. Підвіконня має бути достатньо широким, аби мікрохвильовка на ньому розмістилася завширшки та завглибки. Правда, під час генерального прибирання піч НВЧ доведеться постійно переставляти, щоб протерти вікно.

Мікрохвильовка вбудованого типу

Її ставлять у кухонну шафу. Доведеться пожертвувати однією з полиць заради мікрохвильовки. Натомість пристрій не буде заважати. Варто вирішити, як протягнути дроти до розетки, аби вони теж постійно не були під ногами.

Для мікрохвильовок вбудованого типу нерідко використовують “кухонний острівець”. Це досить вдале рішення для квартир-студій. Острівець або барна стійка розділяє кімнату навпіл. Тут можна сховати не лише мікрохвильовку, а ще, наприклад, пральну машину, дрібну побутову техніку тощо.

Звісно, справжній домашній господар може знайти й інші способи розташування:

встановити піч на окрему полицю;

зробити невелику шафу саме під розмір мікрохвильовки;

повісити її на спеціальні кронштейни прямо на стіні;

залишити на стільниці тощо.

Компанія Самсунг випускає широкий модельний ряд печей НВЧ, ви з легкістю знайдете саме ту, що призначена для вашої кухні.

Як не можна встановлювати мікрохвильовку

Аби уникнути проблем на майбутнє, дотримуйтесь наступних настанов:

не ставте поруч з радіаторами опалення;

пара може зіпсувати механізм мікрохвильовки, тому під нею не повинно бути мультиварок або іншої дрібної техніки. Над плитою використовуйте піч НВЧ тільки разом з витяжкою;

мікрохвильовки з грилем не можна ставити на холодильник, адже вони сильно гріються під час використання.

Не рекомендують ставити мікрохвильовку впритул до стін або іншого кухонного обладнання. Має зберігатися принаймні 10-20 сантиметрів вільного простору для вентиляції.