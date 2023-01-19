Як вибрати мікрохвильовку під інтер’єр кухні та де її поставити: ідеї для господині

Планування сучасних квартир дозволяють експериментувати з житловим простором, об’єднувати та, навпаки, відокремлювати кімнати, застосовувати різноманітні оригінальні рішення.
Яким би не був формат вашої квартири – студія, звичайне двокімнатне помешкання або апартаменти VIP-класу на два поверхи – обов’язково має бути місце для кухні. А до кухні необхідно підібрати й сучасну техніку. Мікрохвильові печі Самсунг, що можна купити за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/mikrovolnovki/brand-samsung/, давно сподобалися українським домогосподиням завдяки їхній надійності, широкому функціоналу та стильному “луку”. На сайті інтернет-магазину можна вибрати мікрохвильовку під будь-який стиль інтер’єру.
Це вже важче питання. Добре, якщо сім’я, перш ніж заселятися до новобудови, замовила дизайн-проєкт з ремонтом під ключ. У такому випадку досвідчений дизайнер усе спроєктує та запропонує ідеальні рішення. А що робити, якщо кухня вже заставлена меблями та технікою й вам доводиться замислюватися, де розташувати ще один необхідний у повсякденному побуті пристрій?
Досить розповсюджений на Заході та США варіант. Але проблема у тому, що під мікрохвильовкою треба буде встановлювати ще й витяжку. В принципі, це цілком можливо, якщо обрати пласку витяжку зі змінними фільтрами.
Цікавий варіант для невеликого приміщення. Підвіконня має бути достатньо широким, аби мікрохвильовка на ньому розмістилася завширшки та завглибки. Правда, під час генерального прибирання піч НВЧ доведеться постійно переставляти, щоб протерти вікно.
Її ставлять у кухонну шафу. Доведеться пожертвувати однією з полиць заради мікрохвильовки. Натомість пристрій не буде заважати. Варто вирішити, як протягнути дроти до розетки, аби вони теж постійно не були під ногами.
Для мікрохвильовок вбудованого типу нерідко використовують “кухонний острівець”. Це досить вдале рішення для квартир-студій. Острівець або барна стійка розділяє кімнату навпіл. Тут можна сховати не лише мікрохвильовку, а ще, наприклад, пральну машину, дрібну побутову техніку тощо.
Звісно, справжній домашній господар може знайти й інші способи розташування:
Компанія Самсунг випускає широкий модельний ряд печей НВЧ, ви з легкістю знайдете саме ту, що призначена для вашої кухні.
Аби уникнути проблем на майбутнє, дотримуйтесь наступних настанов:
Не рекомендують ставити мікрохвильовку впритул до стін або іншого кухонного обладнання. Має зберігатися принаймні 10-20 сантиметрів вільного простору для вентиляції.