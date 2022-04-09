Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров‘я розробило рекомендації щодо отримання даних про проведену вакцинацію внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та особами, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни росії проти України.

В яких документах є записи про статус щеплень?

Підтвердити статус щеплень можна завдяки записам в первинній обліковій документації:

1. «Історії розвитку дитини» (форма № 112/о)

2. «Карті профілактичних щеплень» (форма № 063/о)

3. «Медичній карті амбулаторного хворого» (форма № 025/о);

4. Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ)

5. Міжнародному свідоцтві про вакцинацію

6. Довідці про проведені щеплення

7. Інших медичних документах, що містять відомості про проведені щеплення.

Як підтвердити дані щодо вакцинального статусу особи, яка є ВПО в Україні?

Якщо ви перемістилися всередині країни і не маєте документів, що підтверджують вашу вакцинацію або вакцинацію дитини, вам або законному представнику дитини потрібно:

1. Зв’язатися з лікарем, із яким укладена декларація, або з відповідальним представником медичного закладу, де працює лікар, із запитом про отримання довідки про проведені щеплення або для внесення медичних записів до ЕСОЗ (за наявності технічної можливості та/або фізичної доступності).

2. Якщо лікар чи медзаклад мають технічну можливість та/або фізичний доступ, вони вносять дані про вакцинацію до ЕСОЗ на підставі записів у паперовій первинно-обліковій медичній документації.

3. Якщо можливості внести дані до ЕСОЗ немає, медичний працівник формує довідку про проведені щеплення із використанням відомостей «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/о), яка зберігається у лікаря чи в закладі, та відомостей, що вже внесені в ЕСОЗ.

4. Довідка формується або в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису , або в паперовій формі з засвідченням підписом медпрацівника, який її сформував, та печаткою медзакладу.

5. Електронний документ або електронна копія паперового документа надсилається запитувачу засобами електронної комунікації. Обирати форму довідки треба з урахуванням технічної можливості її надавача.

6. Варто зауважити, що назви антигенів, проти яких проведені щеплення, в довідку про проведені щеплення вносять відповідно до назв кодів вакцин (наприклад, вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК) має позначку MMR, а проти гепатиту В – HepB).

Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, вважається, що ви не робили щеплень і курс доведеться починати спочатку.

Як підтвердити вакцинальний статус особи, яка виїхала за межі країни?

Якщо у вас або вашої дитини немає документів на підтвердження вакцинації, вам або законному представнику дитини необхідно:

1. Зв’язатися з лікарем, із яким у вас укладена декларація, або з відповідальним представником медичного закладу, де працює лікар.

2. Запитати про отримання довідки про проведені щеплення.

3. Отримати від медичного працівника закладу довідку про проведені щеплення. Її заповнюють із використанням відомостей «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/о), яка зберігається у такого надавача, та відомостей, внесених до ЕСОЗ. Довідка формується в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису або в паперовій формі з засвідченням підписом медпрацівника, який її сформував, та печаткою медзакладу.

4. Електронний документ або електронна копія паперового документа надсилається запитувачу засобами електронної комунікації. Обирати форму довідки треба з урахуванням технічної можливості її надавача.

5. Назви антигенів, проти яких проведені щеплення, вносять у довідку про проведені щеплення відповідно до назв кодів вакцин (наприклад, вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК) має позначку MMR, а проти гепатиту В – HepB) для полегшення сприйняття медичними працівниками.

Якщо вам не вдасться документально підтвердити проведені щеплення, вважатиметься, що ви їх не робили, і курс імунізації доведеться починати спочатку. При цьому щеплення необхідно проводити відповідно до Національного календаря щеплень країни перебування.