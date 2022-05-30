21 травня архієпископ і митрополит Василій Семенюк відвідав парафію Різдва Йоана Хрестителя с. Гори-Стрийовецькі, яку очолює декан Збаразький о. Михайло Паньків, парафію св. Архістратига Михаїла с. Максимівка, яку очолює о. Андрій Лахман, та парафію св. Великомученика Юрія Переможця с. Чагарі-Збаразькі, де душпастирює о. Назарій Вінтонюк.

До слова, такі візити відбуваються регулярно. У травні служать молебні до Пресвятої Богородиці – маївки, а в червні – молебні до Христа Чоловіколюбця. Щоразу це – зручна нагода помолитися з вірними, підтримати паству на дусі та закликати до старанного духовного життя і молитви за Україну.

Владика Тихон очолив святкове Богослужіння у с. Збручанське

22 травня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон завітав у с. Збручанське Борщівського благочиння, де в храмі перенесення мощів святителя Миколая Чудотворця очолив святкову Божественну Літургію.

Парафіяни вітали свого архіпастиря віршованими словами, а церковний староста за українською традицією підніс запашний коровай дорогому гостю. Настоятель храму митрофорний протоієрей Віктор Засадзінський зустрів правлячого архієрея у храмі та запросив очолити святкове Богослужіння і помолитися за настання миру в Україні та український народ. Після відпусту настоятель о. Віктор, подарувавши букет білих троянд, висловив слова вдячності владиці за очолену молитву та архіпастирський візит. Богослужіння завершилося водосвятним молебнем, хресним ходом навколо храму і окропленням вірних святою водою.

Церква перенесення мощів святителя Миколая Чудотворця в с. Збручанське (14 століття) – один із найдавніших храмів Тернопільщини та один з найстаріших у Західній Україні.

Владика Дмитро Григорак освятив церкву у с. Садки

З нагоди освячення нового храму «Божого милосердя» у с. Садки Товстенського деканату владика Дмитро Григорак, ЧСВВ – єпарх Бучацький очолив Літургію.

Громада радо вітала єпископа Бучацького, також і владика привітав парафіян храму «Божого милосердя» з посвяченням церкви, подякував всім, хто спричинився до розбудови святині. Єпископ в особливий спосіб згадав довголітнього пароха о. Івана Полевого:

«Отець Іван Полевий, який розпочав будівництво цієї прекрасної церкви, сьогодні вже з небес споглядає, як ми зібралися у цій новій святині, щоб прославити Боже ім’я, і радіє разом з нами. Цей храм є для добра ваших нащадків. Дякую йому і вам усім за ваші труди, за такий чудовий та прекрасний храм на Божу славу. Нехай Бог прославиться у вашому храмі, у ваших душах та у всій нашій Україні своєю переможною силою і любов’ю».

Перехід парафій

22 травня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор із архіпастирським візитом відвідав Вишнівецьке благочиння. У храмі святого Георгія Побідоносця с. Великі Вікнини, громада якого 9 травня перейшла у лоно Православної церкви України, архієрей звершив Божественну Літургію.

Окрім настоятеля храму ієрея Тараса Дідика, співслужили Вишнівецький благочинний протоієрей Святослав Швець та запрошене духовенство.

Під час Богослужіння лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш український народ.

Цього ж дня релігійна громада с. Дзвиняча Кременецького району ухвалила рішення про відмову підпорядковуватися московському патріархату і перейти у лоно помісної Української церкви.

За зміну юрисдикції парафії Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього проголосували всі присутні на зборах громади. Вже наступного дня її представники прибули до єпархіального управління й подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії. Архієпископ Тернопільський і Кременецький прохання задовольнив і видав відповідний указ. Хрестовоздвиженська парафія с. Дзвиняча поповнила Вишнівецьке благочиння Тернопільської єпархії.

Рішення про перехід до Православної церкви України підтримав і настоятель парафії протоієрей Федір Мартинюк.

До речі, минулого тижня до Тернопільської єпархії ПЦУ за два дні перейшли три парафії.

Всі вони поповнили Шумське благочиння.

Першими рішення відмовитися від підпорядкування російській церкві реалізували мешканці Великих Загайців Кременецького району. Їхні представники 19 травня прибули до єпархіального управління з проханням прийняти парафію до складу Тернопільської єпархії.

У цьому селі перейти у лоно помісної Української церкви виявила бажання половина релігійної громади. Тож наразі у місцевому храмі Воздвиження Хреста Господнього парафії ПЦУ та УПЦ мп служитимуть почергово.

Того дня в єпархіальному управлінні радо зустріли й представників парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Піщатинці Кременецького району. Архієпископ Нестор задовольнив прохання релігійної громади та видав указ про приєднання парафії до складу Тернопільської єпархії.

20 травня стало відомо, що рішення про зміну юрисдикції на користь ПЦУ переважаючою більшістю голосів ухвалила релігійна громада у с. Шумбар. Представники парафії святого апостола і євангеліста Луки прибули до єпархіального управління й подали прохання про вхід до складу Тернопільської єпархії. Владика Нестор підписав відповідний указ і призначив опікуватися парафією ієрея Володимир Малярчука.

Загалом від початку повномасштабної війни росії проти України в області вже 12 парафій перейшли до ПЦУ.