До дня усіх закоханих українські музиканти Віктор Винник і МЕРІ підготували нове відео на пісню «Бути з тобою». Цей трек був останнім у альбомі «Снайпери-Амури», який ще не було візуалізовано, тому команда вирішила це виправити.

Режисером, як і в попередньому кліпі «Тільки не треба», став сам Віктор Винник, а зйомками займався Дмитро Кошлань з компанії «West Art».

За задумом режисера, в кліпі йдеться про романтичну історію двох закоханих, яку в ролі письменника на вінтажній друкарській машинці пише сам Віктор. Юнак підіймається в гори, долає різні перешкоди, щоб зустріти на вершині свою кохану, яка чекає на нього. На ролі головних героїв було влаштовано кастинг. Віктор Винник зауважив: попри те, що молоді люди не є професійними акторами, зі своїми ролями впорались на відмінно.

Зйомки проходили в Карпатах на так званих Скелях Довбуша. Виконавцям головних ролей на час зйомок довелося стати справжніми екстремалами. Герой долав гірські потоки та глибокі урвища, а героїня стояла на краєчку крутої скелі на сильному вітрі. Та результат перевершив очікування, бо українські Карпати зачарують своєю красою будь-кого.

Кліп на пісню «Бути з тобою» Віктор Винник і МЕРІ дарують усім закоханим і запрошують на свої концерти з нагоди дня Святого Валентина: 13 лютого – у Львові, 14 лютого – у Івано-Франківську.