10 січня цього року останній із лелек («Лелеки покинули гнізда, тумани лягли вдалині…») полишив гніздо і «зів’яли кани», бо відійшов у вічність наш талановитий земляк Руслан Васильович Іщук – людина-легенда, широко знана в колишньому Радянському Союзі, в усіх українських діаспорах світу, Україні як музикант, аранжувальник, композитор, учасник численних ансамблів. Так,«Канни зів’яли, канни мої, квіти багряні, кохання, жалю…».

Пісня ,створена нашим земляком у 1968 р. ,мала мільйонні тиражі

Під час зимових канікул (якраз у січневі дні 54 років тому!) перебуваючи в Почаєві, Руслан Іщук спільно з поетом, уродженцем с. Ілавче, що на Теребовлянщині, світлої пам’яті Федором Піговичем написали пісню «Канни», яка незабаром сталахітом не лише в усьому СРСР, але й в усіх українських діаспорах світу! «Канни» – це пісня, яка зазнала легендарної слави,розквітла тендітною поетичною квіткою. Своїм ліризмом і задушевністю зігріває серця людей уже понад пів століття. Ще йнині цей твір звучить на багатьох галицьких весіллях упершій п’ятірці супершлягерів. Мільйонними тиражами платівки із цим популярним улюбленим хітом (та іншими піснями ВІА «Опришки»,створеним Р. Іщуком) випускали в Торонто, Нью-Йорку (це у радянські часи!),Києві, Москві.

Його «Канни» житимуть у серцях останніх романтиків

Руслан Іщук народився у Почаєві 25 червня 1949 року.Закінчив Почаївську середню та музичну школи, клас акордеон. У рідному містечку створив свій перший ансамбль, який грав навечорах відпочинку в Будиннку культури. Продовжив своюмузичну освіту спочатку в Теребовлянському культосвітньому училищі, згодом –на музпеді Івано-Франківська, де був залучений у ВІА «Росинка». Також нимбули створені такі ВІА, як «Збруч», «Гудаки».

Як композитор за пропаганду своєї національної культури постійно знаходився уфокусі уваги КДБ, переживши далеко не приємні «розмови». У часи НезалежностіРуслан Васильович створив естрадний колектив «Літопис» у Тернопільському фінансово-економічному інституті. Цей колектив разом із своїмкомпозитором-педагогом став багаторазовим лауреатом Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів-конкурсів.Заслужений діяч естрадного мистецтва України Руслан Іщук був членом Асоціації діячів естрадного мистецтва України,Національної ліги Українських композиторів та членомМіжнародної спілки діячів естрадного мистецтва.

Наш краянин є мегазіркою краєзнавчої книги-енциклопедії Рити Квач«Світочі Почаєва». Справедливо підкреслює краєзнавець, мисткиня Р. Квач: «Разом із Русланом Іщуком відійшла в минуле ціла культурна епоха, яка формувала мистецько-естетичні смаки і любов до національно-музичної спадщини українців покоління 1970 -х– 1990 -х, що пропагувала українську пісню всьому світу. Але разом із тим, він завжди залишиться у наших серцях».

Так, його любові, таланту, життя «канни зів’яли», але вони житимуть у серцях тих, хто кохав і кохає, зрештою, тих, може й останніх, романтиків жорстокого сучасного життя…

В. К.