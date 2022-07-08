Протягом тижня у Тернополі долар та євро здорожчали майже на одну гривню. Працівники обмінників кажуть, що сьогодні більше продають, ніж купують, пише “Файне місто”.

Так, станом на 8 липня у тернопільських обмінниках купити можна долар за 35,50 – 35,65 грн. Продають – за 36,05 – 36,50 грн. Коливання вартості в обмінниках незначне. Офіційний курс НБУ – 29,25 грн.

До слова, раніше Нацбанк зупинив курс євро на рівні 29,8107 гривні за євро. При цьому в банках курс європейської валюти зріс на 22 копійки, і зараз 1 євро можна придбати за 36,92 гривні в середньому. На чорному ринку один євро можна придбати за 36,90 або 37,00 гривень.