У Тернополі провели унікальну операцію та врятували пацієнта від розриву аорти (фото)

“Відкрита операція була б занадто ризикованою – ризик розвитку ішемії спинного мозку. Руками майстра своєї справи Ігора Олександровича Дітківського операція пройшла швидко та ефективно. Наступного дня пацієнт вже міг ходити, зник нестерпний біль у спині та найголовніше – усунуто ризик розриву розшарованої аорти”, – зазначає завідувач відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії, лікар-хірург серцево-судинний Богдан Маслій.