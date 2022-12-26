26.12.2022 21:45

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі провели унікальну операцію та врятували пацієнта від розриву аорти (фото)

26.12.2022

Роман Васильович

84

Новини, Події

Поширити:
У Тернопільській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію, врятувавши пацієнта від розриву аорти.
Медики повідомили, що пацієнту з розшаруванням дуги, грудного та черевного відділу аорти в Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше було виконано імплантацію системи з двох стент-графтів, один з яких було модифіковано інтраопераційно, пише Тернополяни.
Ігор Дітківський провів майстер-клас з імплантації інтраопераційно фенестрованого стент-графту зі збереженням перфузії лівої підключичної артерії.

“Відкрита операція була б занадто ризикованою – ризик розвитку ішемії спинного мозку. Руками майстра своєї справи Ігора Олександровича Дітківського операція пройшла швидко та ефективно. Наступного дня пацієнт вже міг ходити, зник нестерпний біль у спині та найголовніше – усунуто ризик розриву розшарованої аорти”, – зазначає завідувач відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії, лікар-хірург серцево-судинний Богдан Маслій.

Операційна бригада – хірурги Мороз Володимир Степанович та Маслій Богдан Ярославович, анестезіолог Плитка Олена Василівна. Операційні медсестри Байдюк Надія, Бакалець Надія та анестезистка Бойцан Ірина.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Тернопільська обласна клінічна лікарня, унікальна операція

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах