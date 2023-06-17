У Мшанці біля Тернополя на мальовничому ставку хочуть облаштувати локацію для військових (відео)

У селі Мшанець Білецької громади на території місцевого ставу хочуть облаштувати відпочинкову зону для військових.

Довкола такої ідеї об’єдналися місцеві жителі, староста та представники бізнесу.

– Громада зацікавлена в тому, щоб допомогти реабілітувати наших хлопців, які рано чи пізно повернуться з війни. Вони прийдуть з душевними і тілесними травмами. Цей ставок стане для них хорошим місцем для відпочинку, – розповів староста Мшанецького старостинського округу Степан Пошва.

Орієнтовно пів сотні чоловіків з Мшанецького старостинського округу воюють на фронті. Мирослав Дубчак – один із них. Зараз чоловік повернувся на реабілітацію після поранення.

– Хто був на фронті, потребує відпочинку та реабілітації на природі. Щоб ніхто не «напрягав», приїхати, посидіти з вудкою чи збирати суниці, – зазначив Мирослав Дубчак.

Аби реалізувати реабілітаційну зону, громада має оформити право власності на ставок. Понад 10 років водойма перебуває у користуванні іншої людини. Також у громаді хочуть, аби приходити сюди рибалити могли безкоштовно і місцеві жителі. Таку ініціативу підтримують і депутати, і фермери.

– Як місцеві фермери ми готові допомогти облаштувати відпочинкову зону, дорогу «підлатати». Хочемо, щоб військові та усі місцеві могли сюди приїжджати і відпочивати, – каже місцевий фермер Олексій Вавринюк.

У громаді сподіваються, що вдасться залучити інвесторів, аби зробити у майбутньому і сучасний реабілітаційний центр.