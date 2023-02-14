Троє чиновників з Тернопільщини у складі делегації виїхали за кордон і не повернулися в Україну

Днями, у соціальних мережах з’явилася інформація, що троє державних службовців з Чортківської міської ради у складі офіційної делегації виїхали за кордон, але додому в Україну так і не повернулися.

Мова йшла про Нагірного Віктора Станіславовича – начальника відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, Пиптика Назарія Володимировича – начальника відділу муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради (керівника Чортківського районного партійного осередку «Сила Людей») та Шликова Олександра Сергійовича, – головного спеціаліста відділу інформаційної політики Чортківської міської ради.

Дану інформацію у мережі Фейсбук опублікував користувач Сергій Тетерук, та невдовзі допис видалив, але “Тернополянам” вдалося заскрінити текст.

Додамо також, що на сторінці міського голови Чорткова у Фейсбук Володимира Шматька, є інформація, що він та його колеги 5 днів тому їздили у Швецію.

Сьогодні ж, 14 лютого, стало відомо, що міський голова Чорткова Володимир Шматько зустрічався з депутами, а також збирав позачергову сесію, щоб виправдатися перед колегами, та перед виборцями, чому ж так сталося, що поїхала делегація, а троє держслужбовців, працівників міської ради – чоловіків призовного віку – залишилися за кордоном.

Місцеві жителі розповіли, що йшлося навіть про відставку мера, але Володимир Шматько домовився з депутатами і залишився на посаді.

Тобто сьогодні у Чорткові влаштували так зване політичне шоу – поїхали за кордон, повернулися не всі, мер ніби то хотів піти у відставку через це, але так і не пішов.

Ясність на безліч запитань – “Як чиновники виїхали за кордон під час військового часу? Як залишилися за кордоном? Хто виконує їхні обов’язки? Та чи досі вони “рахуються” на роботі?”, змогли б внести у Чортківській міській раді.

У правоохоронних органах пояснили, щоб справа розслідувалася має бути офіційна заява, що чиновники поїхали, і не повернулися.

Також такі дані може надати прикордонна служба Україна, виявивши, що державні службовці виїхали, але чомусь в установлений термін так і не повернулися додому.