Наступного тижня тернопільські парки почнуть обробляти від іксодових кліщів.

Як зазначили у міськраді, комахи можуть переносити збудники небезпечних захворювань. 12 квітня, о 9:00, акарицидну обробку заплановано провести на двох локаціях: в “Топільче” та Старому парку. Тернополян і гостей міста просять утриматися від відвідування цих місць. Крім того, на оброблених територіях не рекомендують вигулювати домашніх тварин. Час проведення акарицидних заходів в інших паркових зонах повідомлять згодом. Щоб уберегтися від нападу кліщів, у міській раді рекомендують не сходити з пішохідної доріжки на траву, адже там комах найбільше. Також радять одягати світлий закритий одяг та використовувати репеленти, які відлякують кліщів.

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