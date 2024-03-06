Тернопільські «поліцейські» у плей-оф гратимуть із «Юридичною академією»

Після завершення першого етапу чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги-Дмарт сезону 2023-2024 років. За регламентом поточного сезону перше і друге місця кваліфікуються до півфіналу напряму. Водночас у плей-оф третя команда зустрінеться з шостою, а четверта – з п’ятою.

Команди, які стали за підсумками першого етапу 7, 8 та 9-тою зіграють у раунді плей-аут (одне коло, два тури).

Таким чином, ВК «Прометей» (Дніпро) та ВК «Житичі-Полісся» (Житомир) вийшли у півфінал турніру.

Учасниками раунду плей-оф утворили такі пари: «Епіцентр-Подоляни» (Городок) – «Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани» (Решетилівка) та ВСК «Юридична академія» (Харків) – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» (Тернопіль).

У півфіналі переможець пари ВСК «Юридична академія» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зіграє з ВК «Прометей».

Чвертьфінали та півфінали гратимуть до двох перемог, а матчі безпосередньо за медалі – до трьох. Команди, які програли в 1/4 фіналу, змагатимуться за 5-6 місця до двох звитяг.

Плей-оф (другий етап), перший матч в серії, 8 березня – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВСК «Юридична академія»; другий матч в серії, 9 березня – ВСК «Юридична академія» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»; третій матчі в серії (в разі потреби), 10 березня – ВСК «Юридична академія» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо».

Колективи, які посіли 7-9 місця стали учасниками плей-ауту. У раунді плей-аут команди зіграють між собою два тури. 9 місце за підсумками плей-ауту зіграє з другою командою Вищої ліги за місце у Суперлізі (з п’яти матчів до 3-х перемог).