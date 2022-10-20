“Цьогоріч науковці зафіксували голоси та візуально спостерігали за гніздуванням у Придністер’ї сича хатнього, сови вухатої, сови сірої, сови довгохвостої та пугача. Сич хатній селиться у населених пунктах, його зустрічаємо у селах та містечках. Найчастіше бачимо цю сову на гребенях дахів, біля коминів”.

Сова вухата також частіше мешкає у населених пунктах.

“Узимку вони групуються по декілька особин і проводять цілий день у кронах дерев, найчастіше хвойних. Тут за ними зручно спостерігати. Вночі розлітаються на полювання, а вдень знову з’являться обов’язково на тому самому дереві. Яйця відкладають у старих гніздах граків, сорок, лелек. У червні молоді симпатичні совенята, ще не навчившись добре літати, покидають свій дім, розлітаються довкола і лише голосом дають знати батькам, де опинилися, щоби ті не забули їх погодувати. Якраз ці малі пташенята часто трапляються на вічі людям. Дехто, вважаючи що ситуація аварійна, що пташеня випадково випало з гнізда, шукає способу допомогти. Забирати пташенят далеко від місця знахідки не потрібно, хіба що убезпечити якось від кішок, чи якогось випадкового пошкодження. А далі батьки-сови – відповідальні батьки – догодують”, – каже науковець.