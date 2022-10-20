У Національному природному парку “Дністровський каньйон” обліковують чисельність і гнізда сов. Торік зареєстрували шість видів цих птахів. Цьогоріч не вдалося зафіксувати червонокнижну совку та рідкісну в нас сову болотяну. Про це розповів начальник науково-дослідного відділу НПП “Дністровський каньйон” Олександр Вікирчак.
За його словами, цих птахів не почули й не побачили, бо, ймовірно, через комендантську годину не було можливості спостерігати за ними в нічний час.
“Цьогоріч науковці зафіксували голоси та візуально спостерігали за гніздуванням у Придністер’ї сича хатнього, сови вухатої, сови сірої, сови довгохвостої та пугача. Сич хатній селиться у населених пунктах, його зустрічаємо у селах та містечках. Найчастіше бачимо цю сову на гребенях дахів, біля коминів”.
Сова вухата також частіше мешкає у населених пунктах.
“Узимку вони групуються по декілька особин і проводять цілий день у кронах дерев, найчастіше хвойних. Тут за ними зручно спостерігати. Вночі розлітаються на полювання, а вдень знову з’являться обов’язково на тому самому дереві. Яйця відкладають у старих гніздах граків, сорок, лелек. У червні молоді симпатичні совенята, ще не навчившись добре літати, покидають свій дім, розлітаються довкола і лише голосом дають знати батькам, де опинилися, щоби ті не забули їх погодувати. Якраз ці малі пташенята часто трапляються на вічі людям. Дехто, вважаючи що ситуація аварійна, що пташеня випадково випало з гнізда, шукає способу допомогти. Забирати пташенят далеко від місця знахідки не потрібно, хіба що убезпечити якось від кішок, чи якогось випадкового пошкодження. А далі батьки-сови – відповідальні батьки – догодують”, – каже науковець.
Сова сіра – більше лісовий птах. Але її часто зустрічають у межах міста.
“Цьогоріч, наприклад, у Заліщиках у вечірні та нічні години доволі мелодійний голос сови сірої лунав і з парку агроколеджу, і зі скверу біля профтехучилища”.
Сова довгохвоста – крупна лісова сова. Цей вид тяжіє більше до Карпат і Прикарпаття. Але за останні десять років почав заселяти й лівобережне Придністер’я, каже Олександр Вікирчак.
“Спочатку сову довгохвосту фіксували тільки у зимовий період. Чомусь найчастіше у придорожніх лісосмугах. Останніми роками виявляємо цей вид у лісах під час гніздування”.
Найкрупніша сова України і найбільша сова у світі – пугач.
“Це дуже рідкісний вид. Проте на схилах каньйону Дністра для пугачів – ідеальні умови проживання. Тому при бажанні цю сову можна гарантовано побачити вживу на природі або напровесні почути у присмерках його знамените “Пугу-у-у”, – говорить начальник науково-дослідного відділу.