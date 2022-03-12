Заступник голови Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» Ліна Прокопів зі своїми рідними (Юлія Прокопів-Рисан, Алла Крамер, Jan Nicolas Qu Jasmin Kramer, Jana Kramer) роблять усе можливе, аби максимально допомогти нашим захисникам на передовій.

Знайомі, друзі, фірми та компанії, які зараз вболівають за українців у Німеччині, цілими родинами, фірмами, компаніями закупляють приносять необхідне для українців, які зараз живуть у пеклі війни. Це третій транш гуманітарної допомоги від закордонних колег з Німеччини.

Благодійний фонд «Твори добро» та його керівник Ігор Гуда дякує Boris Ivanchov Rhein-Dnipro e.V. за допомогу і співпрацю.

Велика кількість перев’язувальних матеріалів, хірургічних інструментів, глюкометрів, тонометрів, трахеотомічного обладнання, шприців, систем для переливання крові, аптечок , дезінфектантів, масок, рукавиць, милиць, ліків (жарознижуючі, кровоспинні, антибіотики) уже знаходяться на складі благодійного фонду «Твори добро». Їх сортують і частинами за необхідністю відправлятимуть в гарячі точки України, де зараз їх потребують наші захисники. Також серед допомоги друзів з Німеччини є дитяче харчування, засоби гігієни, спальні мішки, каремати, дитяче харування та памперси. Цю допомогу теж роз приділятимуть по Україні потребуючиму у місцях, де ведуть запеклі бої та серед біженців, які зараз у Тернополі.