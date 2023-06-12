12.06.2023 21:17

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Рятувальники готові до негайного реагування: у Дністрі на Тернопільщині зростає рівень води

12.06.2023

Технічний Адміністратор

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Новини, Події

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Протягом минулої доби на гідропостах ріки Дністер відбувся приріст рівня води.

Так, у Галичі вода піднялася на 46 см, на посту у с. Нижнів – на 59 см, у Заліщиках – на 10 см. Про це повідомляють у ДСНС. Водночас там зазначають, що наразі підняття води не призвело до негативних наслідків.

“Оперативно-координаційний центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області постійно здійснює моніторинг ситуації та забезпечив готовність сил та засобів до негайного реагування на можливі негативні наслідки. Оперативний моніторинг включає постійне відстеження показників рівня води на гідропостах річки Дністер та її приток, а також прогнозування можливих наслідків та підготовку заходів щодо зменшення ризику для населення та інфраструктури регіону. Рятувальники підтримують постійний зв’язок з владними структурами на місцях та іншими зацікавленими сторонами для координації заходів у разі необхідності”, – повідомляють в управління ДСНС у Тернопільській області.

Джерело: За Збручем

Теги: рівень води, річка Дністер

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