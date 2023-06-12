Рятувальники готові до негайного реагування: у Дністрі на Тернопільщині зростає рівень води

Протягом минулої доби на гідропостах ріки Дністер відбувся приріст рівня води.

Так, у Галичі вода піднялася на 46 см, на посту у с. Нижнів – на 59 см, у Заліщиках – на 10 см. Про це повідомляють у ДСНС. Водночас там зазначають, що наразі підняття води не призвело до негативних наслідків.