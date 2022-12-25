Різдвяну книжку письменниці з Тернопільщини читав Папа Римський

За словами письменниці, з собою у Ярослава Грицака була книжка – один із двох примірників, які вона привезла в Україну з Франкфурта.

“Куди мені, своєю чергою, власноруч привезла їх наша британська видавчиня. З поштою проблеми, тож інші авторські примірники до нас не дійшли досі, але мій (із тих двох) оселився в дорогої Іванки Димид, а примірник Ярослава поїхав із Денисом до Папи. Ну і от. Якими ж дивними, несподіваними і часом смішними бувають Божі шляхи”, – написала у своєму дописі Надійка Гербіш.

Що відомо

“Велика різдвяна книжка” побачила світ у кінці 2020 року. Її англомовний варіант дещо відрізняється. Надійка Гербіш розповіла, що книжка присвячена пам’яті Артемія Димида та загиблим українцям.

Захисник України Артемій Димид був студентом Українського католицького університету. 4 липня йому мало виповнитися 28 років. 18 червня, зранку, він загинув біля Донецька. Артемій був пластуном, спортсменом, музикантом та наставником.