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Різдвяну книжку письменниці з Тернопільщини читав Папа Римський

25.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Папа Римський Франциск читав книжку тернопільської письменниці Надійки Гербіш та історика й публіциста Ярослава Грицака “A Ukrainian Christmas”.

Про це письменниця повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, книжку Папі Римському привіз на Різдво Денис Коляда.

Різдвяну книжку письменниці з Тернопільщини читав Папа Римський
Денис Коляда з книжками. Фото: Fb/Надійка Гербіш

“У листопаді, після поїздок до Ірпеня, Житомира і Києва ми з Ярославом Грицаком (до речі, науковим керівником Дениса Коляди) поверталися додому потягом – і на вокзалі нас зустрів Денис, який саме повернувся з щойно звільненого Херсона. Якраз вили сирени, і Денис провів нас до потяга підземним переходом”.

Різдвяну книжку письменниці з Тернопільщини читав Папа Римський
Денис Коляда, Надійка Гербіш і Ярослав Грицак. Фото: Fb/Надійка Гербіш

За словами письменниці, з собою у Ярослава Грицака була книжка – один із двох примірників, які вона привезла в Україну з Франкфурта.

“Куди мені, своєю чергою, власноруч привезла їх наша британська видавчиня. З поштою проблеми, тож інші авторські примірники до нас не дійшли досі, але мій (із тих двох) оселився в дорогої Іванки Димид, а примірник Ярослава поїхав із Денисом до Папи. Ну і от. Якими ж дивними, несподіваними і часом смішними бувають Божі шляхи”, – написала у своєму дописі Надійка Гербіш.

Що відомо

“Велика різдвяна книжка” побачила світ у кінці 2020 року. Її англомовний варіант дещо відрізняється. Надійка Гербіш розповіла, що книжка присвячена пам’яті Артемія Димида та загиблим українцям.

Захисник України Артемій Димид був студентом Українського католицького університету. 4 липня йому мало виповнитися 28 років. 18 червня, зранку, він загинув біля Донецька. Артемій був пластуном, спортсменом, музикантом та наставником.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Папа Римський, Надійка Гербіш, Ярослалав Грицак, "A Ukrainian Christmas"

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