Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр (стаття 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1150 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1150 Положення «Про державну реєстрацію статутів територіальних громад» (далі – Положення) Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва), в тому числі статутів об’єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», здійснюється відповідними територіальними органами Мін’юсту.

Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг або шляхом подання їх до відповідних територіальних органів Мін’юсту.

Для реєстрації статуту територіальної громади необхідно подати наступні документи:

заява встановленого зразка;

статут територіальної громади (далі – статут) у двох примірниках та на електронних носіях;

копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту, оформлена відповідно до законодавства;

витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування щодо затвердження статуту.

Заява про реєстрацію статуту та подані з нею документи розглядаються у 30-денний термін.

За результатами розгляду заяви та документів здійснюється реєстрація статуту або надається обґрунтована відмова в його реєстрації.

У разі реєстрації статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка.

Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України. У такому разі, орган, що здійснює реєстрацію статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в його реєстрації інформує про таке рішення заявника.

Рішення про відмову в реєстрації статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

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