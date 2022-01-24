«Галичанка» нарешті здобула перемогу

У 8-му турі Суперліги-Дмарт 22 і 23 січня «Галичанка-ЗУНУ» приймала відповідно «Регіну-МЕГУ-ОШВСМ» (м. Рівне) та ВК «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (м. Луцьк).

І, звичайно, приємно, що пепрший домашній поєдинок у новому році, тернопільські волейболістки розпочали з такої вкрай необхідної перемоги, переконливо здолавши рівненських волейболісток у трьох партіях.

Вже з першого сету підопічні Людмили Чорненької налаштувалися здобувати очки і впенено атакували суперниць. Влучними подачами відзначилися капітан команди Валерія Дрьомова, а також Марія Проценко та Марта Федик. Вдалі атаки проводили й Богдана Грицик, Ліля Попович та Діана Голод, здобувши виграшні очки на користь команди.

І, як результат, перший день змагань на домашньому майданчику завершився такою бажаною перемогою для наших галичанок в Суперлізі, завдяки якій тернопільські волейболістки, нарешті залишили останню сходинку турнірної таблиці.

«Галичанка-ЗУНУ» – «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – 3:0 (25:13, 25:22, 25:23).

23 січня тернополянки зустрічалися з луцькими волейболістками і в цьому поєдинку сильнішими виявилися гості, які здобули перемоги у трьох сетах.

«Галичанка-ЗУНУ» – «Волинь-Університет-ОДЮСШ»ь – 0:3 (21:25, 18:25, 19:25).

У наступному турі 11 і 12 лютого «Галичанка-ЗУНУ» гратиме відповідно із ВК «Полтавчанка-ПНПУ» (м. Полтава) та «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ» (м. Запоріжжя).

«ДСО-ЗУНУ-Динамо» припинив боротьбу за Кубок України

21 січня у Тернополі стартував третій етап Кубка України-Дмарт з волейболу серед чоловічих команд. Де у групі «М» суперниками тернопілького «ДСО-ЗУНУ-Динамо» були друголіговий МСК «Дніпро» (Черкаси) та команда Суперліги «Епіцентр-Подоляни» (Городок). Усі сподівалися, що тернопільські волейболісти зможуть пройти у чвертьфінал. Проте, вже перший ігровий день тернопільська команда «ДСО-ЗУНУ-Динамо» прикро поступилася МСК «Дніпро» (м. Черкаси) – 0:3 (19:25, 19:25, 22:25). І доля путівок у чвертьфінал практично вже тоді вирішилася, бо навряд чи тернополяни змогли б здолати команду Суперліги з Хмельниччини, яка впевнено лідирує у чемпіонаті України, що й довів поєдинок 23 січня.

«ДСО-ЗУНУ-Динамо» – «Епіцентром-Подоляни» (Городок) – 0:3 (10:25, 22:25, 14:25).

До ІV раунду (чвертьфіналу) пройшли МСК «Дніпро» (Черкаси) та «Епіцентр-Подоляни» (Городок).

5 і 6 лютого у п’ятому турі вищої ліги-Дмарт «ДСО-ЗУНУ-Динамо» гратиме відповідно із командами «Локомотив Збірна Харківської області-1» (м. Харків) і «ШВСМ-СумДУ» (м. Суми). Наразі після чотирьох турів тернопільські волейболісти займають третє місце.