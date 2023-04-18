Національний мультипредметний тест–2023: як подати заявку та що нового у складанні іспиту?

В Україні розпочалась реєстрація на складання Національного мультипредметного тесту. Торік, після початку повномасштабної війни, щоб зробити складання іспиту швидшим та безпечнішим, а також дати можливість абітурієнтам, які вимушено покинули країну, вступити до українських вишів, у Міністерстві освіти та науки запровадити мультитест – як альтернативу ЗНО.

Цього року вступні іспити у такому форматі українські школярі складатимуть вже вдруге. У 2022 результати отримали понад 187 тис. учасників. Цього ж року у МОНі очікують ще більшу кількість вступників. Як зареєструватись на участь у тестуванні та що нового у цьогорічних вступних іспитах?

Коли та як зареєструватись?

Реєстрація на складання Національного мультипредметного тесту в Україні розпочалась 3 квітня і триватиме до 3 травня, повідомляють у Міністерстві освіти та науки України. Зареєструватися на участь в іспитах необхідно онлайн, традиційно – на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для того, щоб це було зробити простіше, на сайті УЦОЯО створили спеціальну відеоінструкцію.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті центру оцінювання якості освіти, внести туди персональні дані, завантажити документи (паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує наявність повної загальної середньої освіти) та сформувати сертифікат НМТ (роздрукована версія сертифікату є необхідною для допуску учасника до екзаменаційного пункту).

Як зареєструватись та скласти НМТ за кордоном?

Скласти вступні іспити до українських вишів можна буде щонайменше у 21 країні світу. Зокрема, майже в усіх країнах Європи, США та Канаді. Міністерство освіти й науки і досі постійно працює над збільшенням кількості закордонних екзаменаційних пунктів. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна Укрінформ розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Зараз проводяться додаткові консультації з Великою Британією, Грузією, Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Польщею, Туреччиною та іншими, задля того, щоб збільшити кількість центрів тестування. Аби дітям було зручніше дістатися з різних куточків тієї чи іншої європейської країни до центрів, аби вони мали доступ до української освіти. Кількість центрів тестування за кордоном збільшується майже щодня. І їх точно буде більше, ніж минулого року», – зазначив Сергій Бабак.

Тим абітурієнтам, що здобули базову середню освіту за кордоном, необхідно отримати відповідну довідку в іноземному навчальному закладі та оформити нотаріально завірений переклад українською мовою. Водночас, загальна процедура реєстрації на сайті центру оцінювання якості освіти лишається незмінною.

Які нововведення цього року?

Національний мультитест абітурієнти складатимуть у спеціальних аудиторіях (тимчасових екзаменаційних центрах) як в Україні, так і за кордоном. НМТ–2023 міститиме завдання з трьох предметів. З них – два обов’язкових (українська мова та математика), третій – на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, хімія або фізика).

Всього на здачу тесту дається 180 хвилин (торік тривалість тестування складала 120 хвилин). Час між екзаменаційними блоками абітурієнт розподіляє самостійно. Дати іспитів вже відомі. Основна сесія відбудеться з 5 по 24 червня. Додаткова – з 11 по 24 липня.