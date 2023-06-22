На Тернопільщині загадково зникла жінка: її шукають рятувальники, поліціянти і місцеві мешканці

На Тернопільщині розшукують жительку села Саранчуки, котра зникла напередодні.

Як повідомили у ДСНС, 21 червня близько 18-ї години до рятувальників від чергового поліції надійшла інформація про те, що 15 червня вийшла з дому у невідомому напрямку жителька села Саранчуки, 1966 року народження.

22 червня до пошуково-рятувальних робіт долучились співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області: 6 чоловік пожежно-рятувальної частини, а також особовий склад гірського пошуково-рятувального спелеологічного та кінологічного відділень аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

До пошуків також залучено десятьох поліціянтів та два десятки місцевих мешканців.

Пошукові заходи проводять поблизу сіл Котів та Саранчуки.