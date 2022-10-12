З початку повномасштабного російського вторгнення яйця були серед тих небагатьох продуктів, ціни на які залишилися на довоєнному рівні. Проте у вересні також злетіли, і суттєво.

На ринку домашні яйця селяни пропонують по 6 гривень за штуку, у магазинах та супермаркетах – від 4 грн. 70 коп. до 5 грн 50 коп. У середньому ціна виросла на 21 процент.

Це пояснюється кількома причинами, серед яких – сезонний фактор, а також вартість зерна, інших кормів, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, імпортного обладнання.

Експерти зазначають, близько 50% домогосподарств знижують пропозицію через скорочення світлового дня та зниження температури в Україні, що впливає на несучість домашніх курей.

Щороку восени на ринку яєць спостерігається сезонне коливання цін. З кінця квітня до серпня вартість яєць зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств, а з вересня по грудень птахофабрики збільшують гуртово-відпускні ціни.

Крім того, війна в Україні також вплинула на подорожчання. Зокрема, поменшало промислових виробництв яєць через окупацію частини територій України.

Експерти наголошують, що ціни при цьому ще не досягли свого максимуму. Можливе подорожчання яєць на 10%.

Осінній салат – за захмарними цінами

Найдешевшим він може бути хіба тільки з капусти. Білокачанна коштує 6-12 грн за кілограм, січена – 14-15 грн.

Нині всі квасять цей овоч, додаючи моркви та солі. До салату ж з капусти можна додати як моркви (25-33 грн.), так і цибулі (25-35 грн).

Не дешевим задоволенням у цю осінню пору є салат з інших овочів. Так, помідори вартують 40-70 грн за кілограм, огірки – 45-80 грн, перець – 30-60 грн, баклажани – 40-60 грн, червоний буряк – 10-15 грн.

До того ж, салати треба заправити або олією, або сметаною, або майонезом чи соусом. А це ще додаткові затрати. Також часто господині додають горошок, кукурудзу. Відтак, один вид салату може вартувати 50-100 гривень. А це ж тільки салат…