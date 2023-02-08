На Тернопіллі призовники, яким виповнилося 27 років отримуватимуть повістки для проходження медогляду – рішення уряду

Згідно з постановою уряду на районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку.

Кабінет міністрів зобов’язав призовників, які досягли 27 років під час воєнного стану прибути на призовні дільниці для проходження медичного огляду.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №92 від 1 лютого.

Згідно з документом, під час воєнного стану призов на військову службу не проводиться.

Натомість на районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складення вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Передбачається, що оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці, проведення їх медичного огляду здійснюється відповідно до вимог положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Тобто їм розсилатимуть повістки.

Наразі військовозобов’язані, яким виповнилося 27 років мають прибути до територіального центру комплектування та військової підтримки та змінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Однак жодного оповіщення не передбачено і багато хто приходить до колишніх військкоматів значно пізніше.