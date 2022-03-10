Він зазначив, що через надмірний контроль речі першої необхідності, зібрані волонтерами з різних куточків світу, не можуть потрапити до наших захисників.

– Я хочу подякувати Вам за рішучість і мужність у відстоюванні територіальної цілісності, суверенітету та національних інтересів нашої держави. Однак зараз я звертаюся до Вас з проханням, яке турбує тисячі волонтерів. Українців з усього світу, які збирають допомогу, щоб підтримати наші Збройні сили, підтримати хлопців на передовій, допомогти нашим громадянам, які постраждали внаслідок брутальної агресії Московії – одвічного ворога України, – говорить Михайло Головко. – Вони сьогодні прикладають всіх зусиль, щоб гуманітарна допомога потрапила в Україну. Але надмірний чиновницький контроль на пропускних пунктах та на митницях не пропускає ці тисячі автомобілів, створює перепони. Товари першої необхідності не можуть потрапити на передову.

Голова Тернопільської обласної ради попросив президента взяти ситуацію під свій особистий контроль.