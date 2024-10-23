Як харчування впливає на здоров’я жіночої репродуктивної системи?

Правильне харчування важливе для здоров’я жіночої репродуктивної системи. Поживні речовини безпосередньо впливають на гормональний баланс, функціонування яєчників та загальний стан.

Вплив харчування на гормональний баланс

Харчування – фундамент для здоров’я, і гормональна система не є винятком. Продукти для підвищення фертильності та гормональної рівноваги:

жири Омега-3. Зменшують запальні процеси, які можуть порушувати гормональний баланс. Джерела: жирна риба, лляне насіння, волоські горіхи;

овочі. Багаті на поживні речовини. Приклади: броколі, шпинат, капуста, морква, ягоди;

білки. Необхідні для синтезу гормонів. Джерела: м’ясо, птиця, риба, яйця, бобові, горіхи;

продукти, багаті на магній – горіхи, насіння, бобові, цільнозернові продукти. Допомагають регулювати рівень кортизолу (гормон стресу);

ферментовані продукти. Сприяють здоров’ю кишечника, який тісно пов’язаний з гормональним балансом. Приклади: йогурт, кефір, квашена капуста.

Рафіновані продукти та цукор негативно впливають на організм. Це призводить до надмірного вироблення інсуліну, розвитку хронічного запалення, набору ваги, збільшення ризику розвитку гормонозалежних захворювань, у тому числі й хронічний ендометрит, який можна вилікувати в Приватному медичному центрі в Івано-Франківську «Клініка Мед-Атлант».

Харчування та фертильність: вітаміни для підтримки репродуктивного здоров’я

Нутрієнти, що підвищують фертильність:

фолієва кислота. Незамінний для поділу клітин та росту тканин, особливо важливий на ранніх етапах вагітності. Джерела: шпинат, капуста, бобові, цитрусові, горіхи;

цинк. Необхідний для вироблення статевих гормонів та сприяє здоров’ю сперматозоїдів у чоловіків. Джерела: морепродукти (устриці, краби), м’ясо, бобові, горіхи, цільнозернові продукти;

вітамін D. Допомагає регулювати гормональний баланс та зміцнює імунітет. Джерела: жирна риба, яєчні жовтки, молочні продукти, синтезується під впливом сонця.

Роль антиоксидантів – захист клітин від пошкодження вільними радикалами, вони можуть призводити до передчасного старіння яєчників та зниження якості яйцеклітин. Джерела: ягоди (полуниця, чорниця, малина), фрукти (гранат, ківі), овочі (броколі, морква), горіхи, зелений чай. Вони захищають яйцеклітини (зменшують окислювальний стрес, який може пошкоджувати ДНК яйцеклітин), зменшують запалення, підтримують гормональний баланс естрогену та прогестерону.

Дієта для жіночої репродуктивної системи

Вітаміни та мінерали беруть участь у багатьох процесах: гормональний баланс, овуляція, запліднення, розвиток ембріона та ін. Можна скористатися послугою ведення вагітності в ЛДЦ «Мед-Атлант», в якому працюють кваліфіковані лікарі-гінекологи.

Вітаміни групи B важливі для метаболічних процесів, виробництва енергії та синтезу нейромедіаторів. Для репродуктивного здоров’я особливо важливі фолієва кислота, вітамін B12 та В6.

Вітамін С є потужним антиоксидантом, захищає від пошкодження вільними радикалами, важливий для синтезу колагену, який забезпечує міцність тканин, включаючи репродуктивні органи. Вітамін Е також є антиоксидантом. Допомагає захищати клітини яєчників від пошкодження, покращує кровообіг в тазових органах, сприяє здоров’ю ендометрію.

Магній регулює артеріальний тиск, сприяє розслабленню м’язів та нервової системи, бере участь у виробництві енергії. Нестача – одна з причин порушення циклу менструації. Залізо необхідне для утворення гемоглобіну, який переносить кисень до клітин. Дефіцит може призвести до анемії, що негативно впливає на фертильність.

Важливо – найкращий спосіб забезпечити організм необхідними поживними речовинами: дотримуватися збалансованої дієти, що включає різноманітні продукти. Перед тим, як починати приймати вітамінні комплекси, треба консультація лікаря.