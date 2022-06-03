У старших класах школи у нині 21-річного Максима Огородника, який народився у Шманьківцях Заводської громади на Чортківщині, з’явилося хобі – фотографія. Відтак, у полі зору молодого митця – чудові краєвиди, архітектура, словом, все, чим милується сам і хоче подарувати для споглядання людям.

Ще під час навчання у місцевій школі він захопився історією. Зацікавленням до досліджень минулого він завдячує вчительці історії та географії Марії Антонівні Вишньовській, яка мала унікальний підхід до кожного учня. Під її керівництвом діяв історико-географічний гурток «Краєзнавець», який хлопець відвідував.

Разом із провідним українським геральдистом Андрієм Гречилом Максим розробив символіку села Залісся Заводської громади, яка була затверджена місцевою радою 12 вересня 2018 року. Також розробив проєкт герба і прапора родинного села Шманьківці.

Я запитую у Максима Огородника, як він прийшов до фотографії. Хлопець каже, що усе розпочалося з того, як в сім’ї з’явився Kodak. Справу опанував без наставника. Пізніше фотографував на Canon та Nikon D90. Варто також зазначити, що світлинописом захоплювався і його батько.

– Після закінчення школи переді мною постало питання, куди ж іти далі вчитися, – розповідає Максим Огородник. – Батьки порадили опанувати будівельну професію в Чортківському вищому професійному училищі, яке я закінчив з відзнакою. Пригадую, на другому курсі мій хист до фото помітив заступник директора з навчально-виховної роботи Михайло Дячок і запропонував висвітлювати діяльність навчального закладу. Я відгукнувся на пропозицію. На мій погляд, для вдалого фото потрібно побачити, відчути та передати. Ще кажуть: “Одне фото містить більше ста слів”.

Максим Огородник працював фотокореспондентом Чортківської районної газети «Голос народу» та випусковим редактором місцевого сайту «Чортків.City», зараз – фрілансер. Автор понад 200 публікацій на краєзнавчу та журналістську тематики. Його світлини друкують в обласних та всеукраїнських ЗМІ. Проілюстрував кількома фото енциклопедичне видання “Тернопільщина. Історія міст і сіл”, книгу “Таємниці скарбів Садовських”, “Чортків. Збагатись емоціями”, “Швайківці у плині століть”. Мріє про персональну фотовиставку.

Щодо співпраці з Вікіпедією, то Максим Огородник має диплом у номінації «За найкращу завантажену світлину Тернополя» у рамках тематичного тижня «Місяць Тернополя», що проводився у 2017 році. Згодом, у 2020 році, одна з його авторських світлин потрапила у топ-100 рейтингу робіт серії під назвою «366-й день України» інформаційно-туристичного проєкту «Ukraїner».

З 2014 року він регулярно доповнює український розділ Вікіпедії. До повномасштабного російського вторгнення в Україну створював сторінки про відомих особистостей краю та України. Зараз більше сконцентрований на військовій тематиці, зокрема працює над сторінками про українських військовослужбовців.

Серед них – боєць «Правого сектору», якому першим серед добровольців присвоїли звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка», льотчик, Герой України (посмертно) Олександр Корпан, який похований в Підгайцях, військовий льотчик 1-го класу, учень відомого аса повітряного простору, багаторазового переможця авіашоу в Європі, полковника запасу Олександра Оксанченка Юрій Булавка та інші.



Інна КАПУШ



