Любов до життя крізь призму війни

2 червня 2024 року в Юніондейл, в Парафіяльному центрі церкви св. Володимира в Гемпстеді, штат Нью-Йорк, відбувся благодійний концерт під назвою «В Єдності – Сила». Oрганізатором заходу був Український Конгресовий Комітет Америки (УККА), відділ на Лонг Айленді.

На прохання Головної управи УККА до концерту приєдналися воїни-захисники з України. Завдяки цьому учасники концерту мали змогу і честь познайомитися з творчістю талановитих та видатних українських музикантів. Культурний підрозділ Збройних Сил України, в склад якого входить п’ять музикантів, організовує тури по США, щоб подякувати американському суспільству за велику постійну підтримку українського народу в протистоянні російській агресії. Артисти-військові також знімають у США фільм для підтримки захисників на передовій.

Перед офіційною частиною відбувся фуршет, який підготували організатори. Офіційну частину зустрічі відкрила, привітала численних гостей, виконавців та членів Відділу голова відділу УККА на Лонг Айленді Ірина Буча, яка з Ізольдою Максим вела програму. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих у жорстокій війні, яка триває в Україні. Захід благословили та провели коротку молитву о. Василь і о. Пилип.

Koнцерт пройшов дуже плавно та гармонійно завдяки добре підготовленій сценографії. Художній фрагмент зустрічі був чітко поділений на дві частини, що значно полегшувало сприйняття програми.

В першій частині з художньою програмою виступили учні місцевої Школи українознавства і релігії та запрошені молоді артисти. Ми вже неодноразово писали про них, тож дозвольте сьогодні приділити більше уваги артистам-військовим – нашим шановним гостям з України.

Гордістю Школи українознавства і релігії при церкві св. Володимира в Гемпстеді є танцювальний колектив «Мрія», який представив свою цікаву програму на концерті. Ансамбль має довгу історію. У 2016 році його художнім керівником став Роман Левкович, а директором Наталія Михайлишин. На концерті ансамбль виконав танці «Крок за кроком» та «Полтавський козачок».

У першій частині концерту з оригінальним репертуаром виступили: Іннеса Тимочко-Декайло, Cофія Соболівська та Тетяна Грибок.

Іннеса Тимочко-Декайло концертуюча скрипалька, учасниця численних конкурсів та фестивалів, вчитель Сузукі та класичного методу гри на інструменті. У її доробку 4СД: «Гердан», «Шторм», «Танго», «Її портрет». З 2006 р. дарує свій талант та музику українській та американській публіці. Керує ансамблем “Скрипалята”, до складу якого входять українці, кримські татари і американці.

Софія Соболівська приїхала зі Львова. Фіналістка конкурсу «Голос української діастори – 2024». Приймає участь у благодійних концертах в Україні, Польщі та США. Популяризує класичну музику та пише власні музичні твори. На концерті виконала пісні: «Плакала», «Хто, як не ти», «Вище хмар».

Тетяна Грибок походить з Києва, де вивчала вокал у школі джазового та естрадного мистецтва. Учасниця хору «Думка». Зайняла призове місце в конкурсі «Голос української діаспорпи-2024». Пишe авторську музику. Навчається в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва. На концерті заспівала: «Край, мій рідний край», «Залишайся живим», «Два кольори».

Дуже багата і цікава була друга частина концерту, яку заповнили виступи воїнів-захисників з України. Цю частину програми проводив Миколай Сєрга. Він завоював симпатію та захоплення аудиторії своєю ерудицією, почуттям гумору, вільним володінням англійською мовою.

Миколай Сєрга, старший лейтенант механізованої бригади, відомий український телеведучий. Музикант та продюсер сказав, що створено вісім музичних груп, які працюють на різних ділянках фронту: в бліндажах, окопах, траншеях, реабілітаційних центрах, госпіталях. Це кращі люди країни, які до війни були музикантами. Після участі у найзапекліших боях та після відновлення поранень, вони знову повернулися до музики. Одним з завдань культурного десанту є показати світу, що в склад української армії входять також люди інтелектуальних професій: вчителі, лікарі, священники, артисти, поети, музиканти.

Кожен з учасників культурного десанту люди неординарні, обдаровані талантом, професіонали своєї справи.

Михайло Олійник, рядовий 59-ї окремої механізованої бригади. Михайло – композитор і піаніст. Він випускник Київської муніципальної академії імені Глієра та Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Композитор виконав два власних музичних твори та пісню «Мамо, не плач».

Юрій Іваськевич, сержант, піхотинець, помічник оператора гранатомета 110-ї окремої бригади. Він вокаліст і соліст ансамблю пісні і танцю «Запорожці» при Запорізькій філармонії. Миколай Сєрга сказав про нього: «Талановита душа і войовниче тіло». З перших днів війни пішов в територіальну оборону Запоріжжя. Його бригада обороняла Запоріжжя на південному напрямку. Влітку 2023-го втратив ногу. Юрій виконав три оперних твори.

Ольга Рукавишникова, рядова, розвідниця, оператор гранатомета 112-ї окремої бригади. Вона випускниця Національної музичної академії, скрипалька та диригентка, лауреатка міжнародних музичних конкурсів. Миколай розповів, що Ольга володіє чорним поясом в карате, що з перших днів війни пішла в територіальну оборону Києва. Захисниця отримала п’ять поранень, після одного з яких втратила око. Співачка виконала прекрасні музичні твори на скрипці.

Тарас Столяр, рядовий, розвідник 112-ї окремої бригади. Він випускник Чернівецької музичної школи та Національної музичної академії, лауреат першої премії Міжнародного конкурсу народних інструментів імені Гната Хоткевича. Тарас – соліст оркестру НАОНІ (Національний Ансамбль Основних Народних Інструментів), народний артист України. Тарас виконав чудові музичні твори на бандурі.

Миколай Сєрга теж виконав дві власно складених пісні. Пісня «Додому» щоразу звучить на вокзалі у Києві, коли відправляється потяг з військовими в зону бойових дій. Він бачив, як матері випроводжають синів, жінки – чоловіків, діти – батьків. Рідні обіймаються…але, то можуть бути…останні обійми…Тому що потяг, в який сідають найрідніші, їде в пекло… Друга пісня, яку Миколай награв на гітарі, про любов до життя через призму війни. Легко любити життя у мирний час. Миколай каже, що на війні «ти починаєш бачити не тільки обличчя Бога, але й тінь Бога», «На зустріч смерті йде Любов…Крізь біль тлумачу я Бога тінь…» співається у пісні.

Концерт, який відбувся під гаслом “У Єдності – Сила”, об’єднав і вразив серця всіх, хто брав у ньому участь. Коли на сцені з’явився тенор Юрій Іваськевич і виконав “O sole mio” (“Моє сонце”) та інші чудові пісні, оплескам стоячи не було кінця. Інших військових артистів зал також зустрічав гучними оваціями.

Учні місцевої Школи українознавства та релігії разом із запрошеними малими артистами з-за їх меж, такими як струнний гурт пані Іннеси, продемонстрували частину свого мистецького доробку («Гей соколи» «Червона рута»). Хлопці Культурного десанту з України, виступаючи перед численною глядацькою аудиторією з чудовим репертуаром, висловили подяку присутнім на концерті та через них українській діаспорі на Лонг-Айленді за виявлену симпатію та підтримку.

Такі спільні ініціативи, цього разу мистецького характеру, мають глибокий зміст, оскільки “об’єднують сили”. Україні повинен допомагати кожен, використовуючи свої знання, вміння та наявні ресурси. Ми вважаємо, що такі події дуже потрібні, щоб об’єднати українців в усьому світі. Можливо, діяльність відділу УККА на Лонг-Айленді буде добрим і гідним прикладом для поширення. Ми переконані, що подібні заходи відбуваються і в інших місцях. Вважаємо, що варто поділитися досвідом з цього питання.

Жанна Басюк, Стефан Лашин