Які дерева не можна обрізати восени: про врожай забудьте

Восени дерева потребують обрізки, але обрізати треба далеко не всі. Деяким потрібна невелика, так звана санітарна обрізка, а деякі – і зовсім чіпати не можна. Які дерева обрізати восени не варто, пише УНІАН.
Раніше ми розповідали, які дерева обрізати восени і як це правильно робити. Усім іншим ґрунтовна обрізка восени не потрібна – її краще зробити навесні. Це стосується таких дерев:
Восени для них можна провести лише санітарну обрізку – за умови, що дерева міцні та здорові. Незміцнілі рослини, а також саджанці, яким лише рік, чіпати не можна.
Обрізати вишню можна, починаючи з вересня і до початку листопада, але орієнтуватися краще на саме дерево: вишня повинна скинути листя. Це означатиме, що в дереві вже призупинилися процеси сокоруху і дереву буде не так “боляче”, коли ви його обріжете. Але зробити це потрібно до заморозків (!)
Обрізати у вишні можна:
Також можна обрізати поросль на стовбурі, пагони, що перехрещуються, і дзиги. Крону дерева сформувати потрібно навесні.
Осіння обрізка персика, абрикоса і черешні однакова. Роблять таку обрізку приблизно в середині жовтня, але знову-таки – орієнтуйтеся на погоду: треба, щоб у дереві вже сповільнився сокорух, але до заморозків було тижні два-три.
У цих дерев вирізають тільки сухі, хворі та пошкоджені гілки – більше нічого чіпати не потрібно. Наприклад, якщо перестаратися, то в черешні може сповільнитися ріст.
Також не слід восени обрізати пізній абрикос – обрізка може його сильно травмувати. Обрізати можна тільки абрикоси ранніх і середньоранніх сортів.