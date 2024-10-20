Скільки урожаю зібрали на Тернопільщині

На Тернопільщині тривають осінньо-польові роботи. На разі вже завершено збирання усіх зернових, за винятком кукурудзи. Триває збір та переробка цукрових буряків.

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Стахіва, вже зібрано понад 190 тис. га пшениці. Її валовий збір становить 1,8 млн тонн.

Цьогоріч вдалося зібрати майже на 100 тисяч тонн зернових більше, ніж минулого року. Це в повній мірі забезпечить потреби жителів Тернопільщини в зерні. Крім того, це дозволить експортувати значні обсяги за межі області та держави. Також вже зібрано 100% ячменю, а саме з 79,2 тис. га.

Загалом врожайність зернових культур порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,7 цнт/га більша, а це хороший показник, переконують аграрії.

Загалом Тернопілля може розраховувати десь в межах 1,1 мільйона тонн кукурудзи і близько 2,7-2,8 мільйона тонн зернових загалом. Це є досить хороший показник для Тернопільської області

Наразі аграрії продовжують збір овочевих та олійних культур. Залишилися до збирання соняшник та соя. Площі незначні і при сприятливих погодних умовах, які найближчим часом передбачаються, буде завершено збір. В поточному році валовий збір олійних культур буде в межах 1 мільйона тонн.

Продовжується збір кукурудзи. Із посіяних 131,5 тис. га зібрано 23,3 тис. га.

Як відомо, після збору врожаю, аграрії відразу починають працювати на наступний. Відтак, зараз йде посів озимини під майбутній врожай. Погодні умови будуть сприятливі для посіву пізніх озимих культур.

Аграрії Тернопільщини докладають максимальних зусиль для того, щоб в оптимальні терміни завершити збирання сільськогосподарських культур та провести посів озимих під урожай 2025 року.