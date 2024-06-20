Інформація для вступників до Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької у 2024 році

Культура є важливою! Важливо розвивати таланти в дитини. Важливо, щоб дитина тягнулася до мистецтва. Отже, працюємо, навчаємось, навчаємо і допомагаємо нашим славним незламним ЗСУ наблизити світлий день перемоги України!
Сергій Маловічко, в. о. директора коледжу
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При Приймальній комісії Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької (вул. Паращука 4, м. Тернопіль) з 25 червня діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, щодо умов поселення вступників тощо.
Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (ліцензований обсяг 90 осіб) за освітніми програмами: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Спів», «Хорове диригування», «Теорія музики», «Музичне мистецтво естради».
Для вступників на основі БСО (9 класів):
– реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 25 червня;
– прийом заяв та документів з 01 липня до 18.00 13 липня;
– творчі конкурси проводяться з 14 липня до 22 липня;
– рейтингові списки вступників оприлюднюються до 12.00 24 липня;
-зарахування вступників відбувається до 18.00 31 липня.
До вступників на основі ПЗСО (11 класів):
– реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
– прийом заяв та документів з 05 липня до 18.00 22 липня;
– творчі конкурси проводяться з 23 липня до 01 серпня;
– рейтингові списки вступників оприлюднюються до 12.00 07 серпня;
-зарахування вступників відбувається до 12.00 14 серпня.
Під час реєстрації заяви через електронний кабінет ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua вступник зазначає такі дані:
В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери контактних телефонів (мобільний вступника, та/або мобільний одного з батьків або законного представника неповнолітнього вступника, та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу фахової передвищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.
До заяви вступники подають до Приймальної комісії:
Звертайтеся в приймальну комісію Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької за адресою: м. Тернопіль, вул. Паращука 4.
Більше інформації на сайті: http://tmc.te.ua/