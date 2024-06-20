Інформація для вступників до Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької у 2024 році

Культура є важливою! Важливо розвивати таланти в дитини. Важливо, щоб дитина тягнулася до мистецтва. Отже, працюємо, навчаємось, навчаємо і допомагаємо нашим славним незламним ЗСУ наблизити світлий день перемоги України!

Сергій Маловічко, в. о. директора коледжу

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При Приймальній комісії Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької (вул. Паращука 4, м. Тернопіль) з 25 червня діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, щодо умов поселення вступників тощо.

Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (ліцензований обсяг 90 осіб) за освітніми програмами: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Спів», «Хорове диригування», «Теорія музики», «Музичне мистецтво естради».

Для вступників на основі БСО (9 класів):

– реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 25 червня;

– прийом заяв та документів з 01 липня до 18.00 13 липня;

– творчі конкурси проводяться з 14 липня до 22 липня;

– рейтингові списки вступників оприлюднюються до 12.00 24 липня;

-зарахування вступників відбувається до 18.00 31 липня.

До вступників на основі ПЗСО (11 класів):

– реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

– прийом заяв та документів з 05 липня до 18.00 22 липня;

– творчі конкурси проводяться з 23 липня до 01 серпня;

– рейтингові списки вступників оприлюднюються до 12.00 07 серпня;

-зарахування вступників відбувається до 12.00 14 серпня.

Під час реєстрації заяви через електронний кабінет ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua вступник зазначає такі дані:

адресу особистої електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника; ;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, (ID-картка ТА СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту);

фотокартка розміром 3 х 4 см (в електронній формі файл розміром до 1Мб);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери контактних телефонів (мобільний вступника, та/або мобільний одного з батьків або законного представника неповнолітнього вступника, та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу фахової передвищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

До заяви вступники подають до Приймальної комісії:

копію ID картки/паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

копію довідки з місця проживання (реєстрації);

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

медичну довідку за формою № 086-о, флюорографія, № 067 (довідка про щеплення) – оригінал та копія, завірена печаткою;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см в паперовій та електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб);

папку на зав’язках;

три конверти з марками;

довідку від фоніатра для вступників на конкурсні пропозиції: «Спів», «Хорове диригування», «Народні інструменти» (бандура), “Мистецтво естради” (спів, бандура);

текст мотиваційного листа в електронному вигляді.

Звертайтеся в приймальну комісію Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької за адресою: м. Тернопіль, вул. Паращука 4.

Більше інформації на сайті: http://tmc.te.ua/