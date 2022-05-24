Андрій Шевченко ледь не заплакав в ефірі італійського телебачення. Насилу стримуючи сльози, він розповів італійцям про ситуацію в Україні та поділився своїми емоціями:

“Так, я багато разів думав, щоби піти воювати за країну. Але це, напевно, було б не найкращим рішенням. Найкраще рішення – використовувати мої зв’язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюсь останні два місяці”

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Нещодавно Росію було відсторонено від усіх міжнародних змагань. Захисник “Ворскли” Володимир Чеснаков з іронією відреагував на цю подію.

“Взагалі, цю націю треба викинути. Нехай вони у себе, на своїй території – у них вона велика – туристичні маршрути прокладають. Нехай вони там грають у футбол, різні види спорту. Вони будуть там чемпіонами світу з Європи або, навпаки, чемпіонами Європи зі світу. І нехай там процвітають у своєму болоті”, – сказав Чеснаков.

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Директор телеканалів “Футбол 1/2/3” Олександр Денисов висловив свою думку щодо того, чи зміниться росія після завершення правління путіна.

“На початку війни ми казали, що путін злочинець, але зараз ми бачимо, що питання далеко не лише в ньому. Питання взагалі в усій росії. путін – лише частина, лише верхівка айсбергу. Там далі – ще гірше. Багато людей кажуть, що якби путін помер, то все стало б добре, але я не впевнений у цьому. Тому що ця російська влада буде захищати те, що вона має при путіні. І вона буде все це продовжувати. Це зло має померти. Його треба знищити, інакше воно ніколи не зупиниться”, – сказав Денисов.

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Екс-гравець збірної України та Євген Левченко висловився напередодні матчу збірної України з гладбахською Боруссією (у ньому наша команда перемогла – 2:1).

“Я вважаю, що збірна має грати матчі під час війни. Це те, у чому я 100% упевнений. Команда повинна доводити свою силу без будь-яких поблажок, щоб нас не вважали людьми, які мають отримати путівку в Катар як подарунок. Усі футболісти з цього приводу висловилися: вони хочуть грати і за спортивним принципом завоювати путівку. Вважаю, що це правильна позиція. Дуже важливо через футбольну спільноту доносити думку, щоб люди не заплющували очі на те, що відбувається в Україні. Футбол у країні був, є і буде, але яким він буде – інше питання”, – сказав Левченко.

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Легенда “Динамо” Леонід Буряк звернувся до фанатів у зв’язку з 95-річчям київського клубу:

“Хотів би побажати всім українцям миру та здоров’я. Потрібно цей час перенести мужньо. Я щохвилини думаю про те, чому це сталося, чому почалася війна, і співчуваю усім, у чий дім прийшла трагедія. Думаю, що ми зараз проходимо певний Рубікон. Після перемоги Україна буде вже іншою. А як жити далі та як усе відновлювати – це вже наші справи, робота уряду. У мене дуже багато друзів у Москві. Я розумію, що вони нічого поганого не зробили Україні, вони не стріляють, але вони живуть у країні, яка розв’язала війну, підняла руку на Україну, і мені нема про що з ними розмовляти. Я просто не беру слухавку. Не розумію, як можна в 21-му столітті бомбити іншу країну, кажучи при цьому, що ми брати, слов’яни, один народ… Я знаю, що жодне місто та жоден метр землі українські воїни не віддадуть. Це у нас у крові: старанність, працелюбність, інше світосприйняття та ставлення до рідної країни”

Ігор ДУДА