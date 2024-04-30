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У Тернополі планують створити ще один індустріальний парк

30.04.2024

Зоряна Деркач

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Суспільство, Теми, Тернопільщина, Новини

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Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області спільно з партнерами – корейською компанією Cheil Endineering Co., Ltd та ТОВ «Блу Єллоу Колсантинг» – уклали меморандум про співпрацю з метою розбудови мережі індустріальних парків на Тернопільщині.

Дана програма передбачає професійну підтримку з планування/техніко-економічного аналізу та розбудови потенціалу для проєктів “розумних міст”.

«Останні роки стали періодом інтенсивного розвитку Тернопільщини, зокрема, в контексті створення індустріальних парків. Наразі в області їх є 6. Щодня ми працюємо задля того, аби збільшити їх кількість. Завдяки новим індустріальним паркам, на Тернопільщині з’являються нові робочі місця і ми отримуємо великі промислові потужності для переробки та виробництва”, – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Джерело: Тернопільська ОВА

Теги: Тернопіль, меморандум, індустріальний парк

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