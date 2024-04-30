У Тернополі планують створити ще один індустріальний парк

«Останні роки стали періодом інтенсивного розвитку Тернопільщини, зокрема, в контексті створення індустріальних парків. Наразі в області їх є 6. Щодня ми працюємо задля того, аби збільшити їх кількість. Завдяки новим індустріальним паркам, на Тернопільщині з’являються нові робочі місця і ми отримуємо великі промислові потужності для переробки та виробництва”, – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.