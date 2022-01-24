21 і 23 січня БК «Тернопіль у чемпіонаті Суперліги Windrose зустрічався в гостях відповідно із «Черкаськими мавпами» і київським «Будівельником».

І приємно, що перший виїзний тур у новому році тернопільські баскетболісти розпочали із перемоги.

На початку гри точилася рівна боротьба, але під кінець першої чверті тернопільські баскетболісти зробили ривок та забезпечили собі комфортну перевагу. У другій десятихвилинці трішки кращими виглядали господарі, але на велику перерву команди пішли за переваги БК «Тернопіль» – 35:40.

У третій чверті точилася рівна боротьба, а у заключній тернополяни створивши комфортний відрив, довели поєдинок до перемоги – 76:65.

БК «Черкаські мавпи» – БК «Тернопіль» – 65:76 (16:25, 19:15, 20:19, 10:17).

БК «Тернопіль»: Бояркін (12 очок + 2 підбирання + 5 передач), Фурстінгер (11 очок + 7 підбирань), Джонс (13 очок + 3 підбирання + 4 передачі), Сандул (10 очок + 8 підбирань + 1 передача), Мюррі (15 очок + 2 підбирання + 5 передач) – старт, Боднар, Луценко (13 очок + 4 підбирання + 1 передача), Місяць (2 підбирання), Шиманський, Дашич (2 очки + 5 підбирань + 3 передачі).

У поєдинку з київським «Будівельником», тернопільські баскетболісти програвши першу чверть, у другій десятихвилинці змогли ефектно у швидкому нападі не лише наздогнати господарів, а й піти на велику перерву за переваги – 48:46. У третій чверті точилася рівна боротьба й усе вирішилося в заключній десятихвилинці, під час якої «Будівельник» додав як у нападі так і у захисті, чого виявилось достатньо для перемоги – 89:80. Кияни втретє в сезоні здолали «Тернопіль».

БК «Будівельник» – БК «Тернопіль» – 89:80 (32:25, 14:23, 23:20, 20:12).

БК «Тернопіль»: Бояркін (8 очок + 3 підбирання + 6 передач), Фурстінгер (16 очок + 11 підбирань + 4 передачі), Джонс (15 очок + 12 підбирань + 5 передач), Мюррі (9 очок + 2 підбирання + 6 передач), Дашич (18 очок + 6 підбирань) – старт, Боднар, Луценко (7 очок + 4 підбирання + 3 передачі), Місяць (7 очок), Шиманський.

30 січня БК «Тернопіль» прийматиме «Київ-Баскет».

22 і 23 січня у першій лізі чемпіонату БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» в гостях мав зустрічатися із івано-франківською КФВ-ГОВЕРЛА-2. Однак у зв’язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації на Івано-Франківщині, було прийнято рішення про відкладення поєдинків.