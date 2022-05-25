30.04.2022 набув чинності Закон України від 15.02.2022 № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема, внесено зміни до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) щодо розміру доплати до мінімального страхового внеску, яку необхідно здійснити для зарахування неповного місяця роботи як повний місяць. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Порядок здійснення такої доплати визначено у розділі 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі – ПФУ), затвердженої постановою правління ПФУ 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663.

Для прикладу: особа звернулась до органу ПФУ з заявою про здійснення у травні 2022 р. доплати до мінімального страхового внеску за неповні місяці роботи січня 2010 р., березня 2011 р. та травня 2017 року.

За даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, за січень 2010 р. особі нарахована заробітна плата у сумі 700,00 грн, на яку нараховано та сплачено страхові внески у сумі 246,40 грн (700,00 * 33,2 % + 700,00 * 2 %). Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством у січні 2010 р., становила 869,00 грн, розмір страхового внеску, що нараховувався на заробітну плату та утримувався із заробітної плати, – 33,2 % та 2 % відповідно.

За березень 2011 р. особі нарахована заробітна плата у сумі 900,00 грн, на яку нараховано та сплачено єдиний внесок у сумі 312,30 грн (900,00 *34,7 %). Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством у березні 2011 р., становила 941,00 грн, розмір єдиного внеску, що нараховувався на заробітну плату, – 34,7%. Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством на дату здійснення доплати, становить 6500,00 грн, мінімальний страховий внесок – 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

За травень 2017 р. особі нарахована заробітна плата у сумі 1200,00 грн, на яку нараховано та сплачено єдиний внесок у сумі 264,00 грн (1200,00 *22 %). Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством у травні 2017 р., становила 3200,00 грн, розмір єдиного внеску, що нараховувався на заробітну плату, – 22%. Мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством на дату здійснення доплати, становить 6500,00 грн, мінімальний страховий внесок — 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

Таким чином, особі необхідно здійснити доплату за січень 2010 р. в сумі 1183,60 грн (1430,00 – 246,40), за березень 2011 р. – у сумі 1117,70 грн (1430,00 – 312,30) та за травень 2017 р. – в сумі 1166,00 грн (1430,00 – 264,00). Загальна сума доплати становить – 3 467,30 грн.

Особи, які здійснили доплату до мінімального страхового внеску, формують і подають до органів ПФУ самі за себе відомості про суми доплати.

Зазначені норми законодавства поширюються також на найманих працівників, які бажають зарахувати до страхового стажу неповний місяць роботи, та на фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність на загальній системі оподаткування та сплачували внески, нараховані на суми чистого доходу.

Повноту зарахування періодів роботи до страхового стажу можна перевірити, зареєструвавшись на вебпорталі електронних послуг ПФУ (http://portal.pfu.gov.ua).

За довідками звертатись в Головне управління ПФУ в Тернопільській області за тел. 43-07-28.

Головне управління ПФУ

в Тернопільській області